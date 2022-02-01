https://ria.ru/20220201/novovvedeniya-1770398592.html

Изменения в жизни россиян с 1 февраля

Индексация пенсий и арктический гектар: что изменилось в России с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2022

Изменения в жизни россиян с 1 февраля

В России с 1 февраля вступили в силу несколько нововведений: были проиндексированы материнский капитал и пенсии, начались проверки жилья на аварийность перед... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:23

2022-02-01T01:23

2022-02-01T09:55

общество

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

пенсии

платон

материнский капитал

россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России с 1 февраля вступили в силу несколько нововведений: были проиндексированы материнский капитал и пенсии, начались проверки жилья на аварийность перед покупкой, для всех россиян стал доступен бесплатный гектар в Арктике, а также ужесточены показатели долговой нагрузки.Материнский капитал и социальные выплатыМатеринский капитал, а также некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля проиндексировали на 8,4 процента.Это впервые сделано не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.На 8,6 процента подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.Также с 1 февраля увеличатся выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.Прожиточный минимум при взыскании долговВо вторник вступает в силу закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами.Кроме того, Банк России с 1 февраля вновь вводит меры для снижения объема выдач долгосрочных потребительских кредитов, ужесточая требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. ПДН по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ уже ужесточал сроки расчета показателя долговой нагрузки в 2019-м, ограничив максимальный срок кредита при расчете пятью годами.Теперь он ограничен четырьмя годами, следует из указания регулятора.Проверка жильяС 1 февраля 2022 года вступает в силу и закон, по которому Росреестр будет вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).Согласно этому документу, выписка из реестра недвижимости теперь будет содержать информацию о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.Арктический гектарГраждане России и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающие за рубежом, с 1 февраля могут бесплатно получить гектар земли в Арктической зоне под личное использование или бизнес.Программа стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий.Можно выбрать участок в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Для этого нужно зайти на портал гектарварктике.рф, авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг и выбрать место на интерактивной карте. По закону гражданин сам определяет форму, площадь и вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно через пять лет."Платон"Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года проиндексировали на 20 копеек, теперь он составляет 2,54 рубля за километр пробега. Ранее километр пути стоил 2,34 рубля. Начиная с 2022-го, согласно постановлению, тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

https://ria.ru/20220131/pensii-1770236080.html

https://ria.ru/20220131/dolzhniki-1770235136.html

https://ria.ru/20220127/ipoteka-1769714723.html

https://ria.ru/20211127/biznesmeny-1761072709.html

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общество, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), пенсии, платон, материнский капитал, россия