https://ria.ru/20220201/noski-1770399798.html

Кому из россиян запрещено спать в носках

Хирург назвал две категории россиян, которым запрещено спать в носках - РИА Новости, 01.02.2022

Кому из россиян запрещено спать в носках

Сон в теплых носках иногда приводит к развитию инфекций и даже способен спровоцировать некроз. Две категории людей, которым это может угрожать, назвал в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:09

2022-02-01T04:09

2022-02-01T04:09

общество

здоровье - общество

армен авакян

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сон в теплых носках иногда приводит к развитию инфекций и даже способен спровоцировать некроз. Две категории людей, которым это может угрожать, назвал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян.Надевать на ночь теплые носки нельзя тем, у кого нарушено кровообращение в ступнях, рассказал хирург-флеболог салона ОРТЕКА Армен Авакян. У таких пациентов постоянно мерзнут ноги, но согревать их с помощью дополнительной одежды не рекомендуется, отметил он. В частности, если спать в носках при атеросклерозе сосудов нижних конечностей, можно получить грибковую инфекцию.Кровообращение в нижних конечностях нарушается также у людей с сахарным диабетом."У таких людей может быть диабетическая микроангиопатия, то есть поражение сосудов", – пояснил хирург-флеболог.Защитные свойства кожи ступней при этом заболевании тоже снижаются, в результате появляются риски опасных инфекционных осложнений, продолжил он."Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза", – считает Авакян.Людям, которые испытывают дискомфорт из-за постоянно мерзнущих ног, врач рекомендует согревать их перед сном с помощью контрастного душа."Следует полить контрастным душем ступни. Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми", – сказал Армен Авакян в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211110/bol-1758329049.html

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общество, здоровье - общество, армен авакян