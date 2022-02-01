https://ria.ru/20220201/nexta-1770524528.html

В Минске возбудили дело против польского судьи, не выдавшего Путило

В Минске возбудили дело против польского судьи, не выдавшего Путило - РИА Новости, 01.02.2022

В Минске возбудили дело против польского судьи, не выдавшего Путило

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело о разжигании вражды против польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:19

2022-02-01T17:19

2022-02-01T17:54

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело о разжигании вражды против польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Минску основателя признанного в республике экстремистским Тelegram-канала Nexta Степана Путило.Ранее польское агентство РАР сообщило, что Варшавский окружной суд признал юридическую недопустимость экстрадиции Путило, чего требовали белорусские власти."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Тelegram-канале.Отмечается, что "подозреваемый являлся судьей по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь причастного к террористической деятельности Степана Путило, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, против общественной безопасности и правопорядка"."В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.В сообщении подчеркивается, что "подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств" . В белорусской прокуратуре считают, что такие действия" подтверждают заведомую тенденциозность и сфабрикованность судебного процесса по конкретному уголовному делу, его политизированность и заказной характер". "При этом сама процедура оглашения решения была явно театрализована", - подчеркивается в сообщении. Согласно сообщению, противоправные действия судьей совершены совместно с иными лицами и квалифицированы генеральной прокуратурой по ч.3 ст.130 уголовного кодекса Белоруссии "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия", по которой грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для производства предварительного следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.Оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta. Группа Telegram-каналов Nexta в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике. В конце октября прошлого года Telegram-каналы группы Nexta признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745373709.html

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

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белоруссия, в мире, польша