https://ria.ru/20220201/neft-1770489780.html

В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение

В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение - РИА Новости, 01.02.2022

В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение

"Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:49

2022-02-01T14:49

2022-02-01T14:49

экономика

красноярский край

газпром

ненецкий автономный округ

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании."Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского... Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова.Отмечается, что в результате бурения скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти в 17 кубометров в сутки.Добавляется, что на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения и вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Компания планирует продолжить разведку этого участка бурением поисковой скважины №1 Калабатской в рамках реализации комплексной программы повышения эффективности предприятия в южном кластере.ООО "Газпром добыча Краснодар" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах РФ: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми.

https://ria.ru/20210318/krym-1601797581.html

https://ria.ru/20201203/gaz-1587556817.html

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экономика, красноярский край, газпром, ненецкий автономный округ, россия