https://ria.ru/20220201/neft-1770489780.html
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение - РИА Новости, 01.02.2022
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение
"Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
экономика
красноярский край
газпром
ненецкий автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании."Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского... Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова.Отмечается, что в результате бурения скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти в 17 кубометров в сутки.Добавляется, что на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения и вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Компания планирует продолжить разведку этого участка бурением поисковой скважины №1 Калабатской в рамках реализации комплексной программы повышения эффективности предприятия в южном кластере.ООО "Газпром добыча Краснодар" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах РФ: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми.
https://ria.ru/20210318/krym-1601797581.html
https://ria.ru/20201203/gaz-1587556817.html
красноярский край
ненецкий автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, газпром, ненецкий автономный округ, россия
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение
Дочка "Газпрома" открыла в Краснодарском крае новое нефтегазовое месторождение
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании.
"Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского... Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова.
Отмечается, что в результате бурения скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти в 17 кубометров в сутки.
Добавляется, что на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения и вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Компания планирует продолжить разведку этого участка бурением поисковой скважины №1 Калабатской в рамках реализации комплексной программы повышения эффективности предприятия в южном кластере.
"Развитие ресурсной базы в Краснодарском крае имеет свои особенности. Это зрелый с точки зрения добычи регион, где сложно ожидать крупных открытий. При этом новые месторождения, которые удается обнаружить, позволяют поддерживать добычу ООО "Газпром добыча Краснодар" на стабильном уровне. В последний раз мы заявляли об открытии нового месторождения, Песчаного, в 2003 году", - добавил Захаров.
ООО "Газпром добыча Краснодар" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром
". Основной вид деятельности - добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах РФ
: Краснодарском и Красноярском краях
, Ставрополье, Ростовской области
, Ненецком автономном округе
, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми.