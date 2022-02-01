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В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение - РИА Новости, 01.02.2022
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение
"Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
экономика
красноярский край
газпром
ненецкий автономный округ
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании."Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского... Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова.Отмечается, что в результате бурения скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти в 17 кубометров в сутки.Добавляется, что на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения и вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Компания планирует продолжить разведку этого участка бурением поисковой скважины №1 Калабатской в рамках реализации комплексной программы повышения эффективности предприятия в южном кластере.ООО "Газпром добыча Краснодар" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах РФ: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми.
https://ria.ru/20210318/krym-1601797581.html
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красноярский край
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экономика, красноярский край, газпром, ненецкий автономный округ, россия
14:49 01.02.2022
 
В Краснодарском крае открыли новое нефтегазовое месторождение

Дочка "Газпрома" открыла в Краснодарском крае новое нефтегазовое месторождение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром добыча Краснодар" открыла месторождение нефти и газа на территории Славянского района Кубани - Западно-Варавенское, сообщается на сайте компании.
"Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского... Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова.
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Отмечается, что в результате бурения скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти в 17 кубометров в сутки.
Добавляется, что на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения и вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Компания планирует продолжить разведку этого участка бурением поисковой скважины №1 Калабатской в рамках реализации комплексной программы повышения эффективности предприятия в южном кластере.
"Развитие ресурсной базы в Краснодарском крае имеет свои особенности. Это зрелый с точки зрения добычи регион, где сложно ожидать крупных открытий. При этом новые месторождения, которые удается обнаружить, позволяют поддерживать добычу ООО "Газпром добыча Краснодар" на стабильном уровне. В последний раз мы заявляли об открытии нового месторождения, Песчаного, в 2003 году", - добавил Захаров.
ООО "Газпром добыча Краснодар" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах РФ: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми.
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ЭкономикаКрасноярский крайГазпромНенецкий автономный округРоссия
 
 
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