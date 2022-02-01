https://ria.ru/20220201/navodnenie-1770412009.html

В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек

В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек - РИА Новости, 01.02.2022

В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли из-за того, что сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T07:43

2022-02-01T07:43

2022-02-01T07:49

в мире

эквадор

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли из-за того, что сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями."Количество погибших возросло до 11", - говорится в Twitter ведомства.Городские власти также сообщили о 32 пострадавших. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков.

https://ria.ru/20220130/nigeriya-1770211325.html

эквадор

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в мире, эквадор