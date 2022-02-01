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В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек - РИА Новости, 01.02.2022
В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли из-за того, что сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:43
2022-02-01T07:43
2022-02-01T07:49
в мире
эквадор
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли из-за того, что сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями."Количество погибших возросло до 11", - говорится в Twitter ведомства.Городские власти также сообщили о 32 пострадавших. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков.
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в мире, эквадор
07:43 01.02.2022 (обновлено: 07:49 01.02.2022)
В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
В столице Эквадора Кито из-за наводнения погибли 11 человек