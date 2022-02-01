https://ria.ru/20220201/navalnyy-1770455538.html

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму - РИА Новости, 01.02.2022

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму

Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск к исправительной колонии №2 Алексея Навального, оспаривавшего решение комиссии ИК-2 о постановке его... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:19

2022-02-01T12:19

2022-02-01T12:44

россия

происшествия

владимирская область

владимир

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 1 фев - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск к исправительной колонии №2 Алексея Навального, оспаривавшего решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности, передает корреспондент РИА Новости.На прошлом заседании судья зачитал документы исправительной колонии, в которых говорилось, что 7 января комиссия приняла решение продлить соответствующий статус Навального еще на три месяца. Блогер тогда же сообщил, что в колонии над его кроватью сняли табличку, на которой написано, что он склонен к экстремизму и терроризму.Сегодня представитель ИК-2 подтвердил, что этой таблички над кроватью больше нет, а также сообщил, что с одежды Навального убрали полосы, свидетельствующие о постановке на учет."Суд решил отказать в удовлетворении административного иска Алексея Навального", - сказал судья Иван Язев.Росфинмониторинг 25 января сообщил, что внес Навального в перечень террористов и экстремистов.Петушинский районный суд ранее рассмотрел четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html

https://ria.ru/20220128/navalnyy-1769955459.html

https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765088304.html

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россия, происшествия, владимирская область, владимир, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный