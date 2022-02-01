https://ria.ru/20220201/navalnyy-1770455538.html
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму - РИА Новости, 01.02.2022
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму
Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск к исправительной колонии №2 Алексея Навального, оспаривавшего решение комиссии ИК-2 о постановке его... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:19
2022-02-01T12:19
2022-02-01T12:44
россия
происшествия
владимирская область
владимир
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg
ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 1 фев - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск к исправительной колонии №2 Алексея Навального, оспаривавшего решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности, передает корреспондент РИА Новости.На прошлом заседании судья зачитал документы исправительной колонии, в которых говорилось, что 7 января комиссия приняла решение продлить соответствующий статус Навального еще на три месяца. Блогер тогда же сообщил, что в колонии над его кроватью сняли табличку, на которой написано, что он склонен к экстремизму и терроризму.Сегодня представитель ИК-2 подтвердил, что этой таблички над кроватью больше нет, а также сообщил, что с одежды Навального убрали полосы, свидетельствующие о постановке на учет."Суд решил отказать в удовлетворении административного иска Алексея Навального", - сказал судья Иван Язев.Росфинмониторинг 25 января сообщил, что внес Навального в перечень террористов и экстремистов.Петушинский районный суд ранее рассмотрел четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html
https://ria.ru/20220128/navalnyy-1769955459.html
https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765088304.html
россия
владимирская область
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e96e6961918cf3560c87f9706bfc3c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владимирская область, владимир, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный
12:19 01.02.2022 (обновлено: 12:44 01.02.2022)
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму и терроризму
ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 1 фев - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск к исправительной колонии №2 Алексея Навального, оспаривавшего решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности, передает корреспондент РИА Новости.
На прошлом заседании судья зачитал документы исправительной колонии, в которых говорилось, что 7 января комиссия приняла решение продлить соответствующий статус Навального еще на три месяца. Блогер тогда же сообщил, что в колонии над его кроватью сняли табличку, на которой написано, что он склонен к экстремизму и терроризму.
Сегодня представитель ИК-2 подтвердил, что этой таблички над кроватью больше нет, а также сообщил, что с одежды Навального убрали полосы, свидетельствующие о постановке на учет.
"Суд решил отказать в удовлетворении административного иска Алексея Навального", - сказал судья Иван Язев.
Росфинмониторинг
25 января сообщил, что внес Навального в перечень террористов и экстремистов.
Петушинский районный суд ранее рассмотрел четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.
Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире
, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России
гражданина Франции Бруно Лепру
. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК
РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.