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Россия не требует выхода Болгарии из НАТО, заявила посол в Софии
Россия не требует выхода Болгарии из НАТО, заявила посол в Софии - РИА Новости, 01.02.2022
Россия не требует выхода Болгарии из НАТО, заявила посол в Софии
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что предложение России о том, чтобы НАТО вернулась на позиции 1997 года, не означает требование выхода из... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:15
2022-02-01T13:15
в мире
болгария
нато
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что предложение России о том, чтобы НАТО вернулась на позиции 1997 года, не означает требование выхода из альянса.В январе МИД России заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии."Не стоит вопрос о том, чтобы страны, присоединившиеся к НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет об отводе воинских контингентов, баз и стратегических вооружений на территорию в границах 1997 года. Речь вообще не идет о Болгарии, потому что сейчас у вас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений", - сказала посол в интервью болгарскому телеканалу NOVA.При этом она отметила, что Румынии эта тема в некоторой степени касается. Также Митрофанова подчеркнула, что присоединение к альянсам для обеспечения безопасности является "суверенным правом стран"."Это принципиальный вопрос&nbsp;о постоянной дислокации определенного воинского контингента и стратегического оружия и баз. Ничего такого в Болгарии нет. Хотела бы подчеркнуть, что ваше правительство, по моему мнению, очень правильно действовало, не выступая особенно резко по этому поводу и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии. Вам это совсем не нужно", - добавила посол.Ранее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону. Президент Румен Радев, в свою очередь, заявил, что требование России о неразмещении в Болгарии войск НАТО неприемлемо. МИД республики призвал с уважением относиться к выбору Болгарии и призвал к диалогу. Позднее правительство Болгарии объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220121/bolgariya-1768972770.html
https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589953395.html
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в мире, болгария, нато, элеонора митрофанова, россия
13:15 01.02.2022
 
Россия не требует выхода Болгарии из НАТО, заявила посол в Софии

Посол в Софии Митрофанова: предложение России по позициям НАТО не требует покидать альянс

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова
Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что предложение России о том, чтобы НАТО вернулась на позиции 1997 года, не означает требование выхода из альянса.
В январе МИД России заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.
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"Не стоит вопрос о том, чтобы страны, присоединившиеся к НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет об отводе воинских контингентов, баз и стратегических вооружений на территорию в границах 1997 года. Речь вообще не идет о Болгарии, потому что сейчас у вас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений", - сказала посол в интервью болгарскому телеканалу NOVA.
При этом она отметила, что Румынии эта тема в некоторой степени касается. Также Митрофанова подчеркнула, что присоединение к альянсам для обеспечения безопасности является "суверенным правом стран".
"Это принципиальный вопрос о постоянной дислокации определенного воинского контингента и стратегического оружия и баз. Ничего такого в Болгарии нет. Хотела бы подчеркнуть, что ваше правительство, по моему мнению, очень правильно действовало, не выступая особенно резко по этому поводу и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии. Вам это совсем не нужно", - добавила посол.
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Ранее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону. Президент Румен Радев, в свою очередь, заявил, что требование России о неразмещении в Болгарии войск НАТО неприемлемо. МИД республики призвал с уважением относиться к выбору Болгарии и призвал к диалогу. Позднее правительство Болгарии объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
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В миреБолгарияНАТОЭлеонора МитрофановаРоссия
 
 
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