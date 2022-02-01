https://ria.ru/20220201/naftogaz-1770473029.html

У экс-руководства "Нафтогаза Украины" проходят обыски

У экс-руководства "Нафтогаза Украины" проходят обыски - РИА Новости, 01.02.2022

У экс-руководства "Нафтогаза Украины" проходят обыски

Обыски проходят у экс-руководства компании "Нафтогаз Украины", в офисе компании "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках дела о незаконном... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:36

2022-02-01T13:36

2022-02-01T15:00

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государственное бюро расследований украины

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Обыски проходят у экс-руководства компании "Нафтогаз Украины", в офисе компании "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках дела о незаконном отчуждении природного газа в 2020 году на сумму около 77,9 миллиона долларов, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований Украины."Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства национальной компании "Нафтогаз Украины", в офисе акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий. Следственные (разыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен (около 77,9 миллиона долларов)", - сообщила пресс-служба ведомства.Позже пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что в рамках дела следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад."Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным Госбюро расследований, экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета "Нафтогаза".По данным украинских СМИ, обыски проходят в том числе у экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

https://ria.ru/20220201/gaz-1770458493.html

https://ria.ru/20220201/gazoprovod-1770488023.html

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в мире, природный газ, украина, укртрансгаз, нафтогаз украины, государственное бюро расследований украины