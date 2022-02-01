https://ria.ru/20220201/multserial-1770520918.html
Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети
Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети - РИА Новости, 01.02.2022
Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети
Новый развлекательно-образовательный мультсериал "Витя и Роби", рассказывающий о производственных процессах и новых технологиях на предприятиях столицы,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:08
2022-02-01T17:08
2022-02-01T17:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770521983_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7934369f3f170504c43f55c1e3528e92.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый развлекательно-образовательный мультсериал "Витя и Роби", рассказывающий о производственных процессах и новых технологиях на предприятиях столицы, появился в сети интернет, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Первую серию уже можно посмотреть в социальных сетях ДИПП в YouTube, ВК, Одноклассники и Facebook, говорится в сообщении."На наш взгляд, рассказывать о работе промышленного сектора можно и нужно детям с раннего возраста. Это не только поможет им узнать много нового, но и определиться с хобби или будущей профессией", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что первый подобный проект в рамках "Открой Моспром" - детская познавательно-развлекательная программа "ТриО!" - был запущен в октябре 2019 года. В ней герои вместе со зрителями посещали столичные промпредприятия. Программа оказалась интересна зрителям, за два года аудитория 18 выпусков превысила 24 миллиона человек.Герои мультфильма – инженер Витя, его младшая сестра Варя и робот Роби – познакомят юных зрителей с работой шоколадной и швейной фабрик, хлебозавода, нефтеперерабатывающего предприятия и цеха по производству летательных аппаратов. Они покажут и расскажут, что такое нанотехнологии, как устроены роботы, могут ли они чувствовать и думать.
https://ria.ru/20220125/stazhirovka-1769394110.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770521983_196:0:1411:911_1920x0_80_0_0_e10cdce8864e39b300d0f7665a9c51f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр прохоров
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый развлекательно-образовательный мультсериал "Витя и Роби", рассказывающий о производственных процессах и новых технологиях на предприятиях столицы, появился в сети интернет, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Первую серию уже можно посмотреть в социальных сетях ДИПП в YouTube, ВК, Одноклассники и Facebook, говорится в сообщении.
"На наш взгляд, рассказывать о работе промышленного сектора можно и нужно детям с раннего возраста. Это не только поможет им узнать много нового, но и определиться с хобби или будущей профессией", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров
, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что первый подобный проект в рамках "Открой Моспром" - детская познавательно-развлекательная программа "ТриО!" - был запущен в октябре 2019 года. В ней герои вместе со зрителями посещали столичные промпредприятия. Программа оказалась интересна зрителям, за два года аудитория 18 выпусков превысила 24 миллиона человек.
"Новый мультфильм также посвящен заводам и фабрикам города, современным технологиям и научным открытиям. Всего запланировано 10 серий, которые будут выходить по вторникам в соцсетях департамента", - уточнил Прохоров.
Герои мультфильма – инженер Витя, его младшая сестра Варя и робот Роби – познакомят юных зрителей с работой шоколадной и швейной фабрик, хлебозавода, нефтеперерабатывающего предприятия и цеха по производству летательных аппаратов. Они покажут и расскажут, что такое нанотехнологии, как устроены роботы, могут ли они чувствовать и думать.