https://ria.ru/20220201/multserial-1770520918.html

Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети

Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети - РИА Новости, 01.02.2022

Новый образовательный мультсериал о промышленности Москвы появился в сети

Новый развлекательно-образовательный мультсериал "Витя и Роби", рассказывающий о производственных процессах и новых технологиях на предприятиях столицы,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:08

2022-02-01T17:08

2022-02-01T17:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый развлекательно-образовательный мультсериал "Витя и Роби", рассказывающий о производственных процессах и новых технологиях на предприятиях столицы, появился в сети интернет, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Первую серию уже можно посмотреть в социальных сетях ДИПП в YouTube, ВК, Одноклассники и Facebook, говорится в сообщении."На наш взгляд, рассказывать о работе промышленного сектора можно и нужно детям с раннего возраста. Это не только поможет им узнать много нового, но и определиться с хобби или будущей профессией", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что первый подобный проект в рамках "Открой Моспром" - детская познавательно-развлекательная программа "ТриО!" - был запущен в октябре 2019 года. В ней герои вместе со зрителями посещали столичные промпредприятия. Программа оказалась интересна зрителям, за два года аудитория 18 выпусков превысила 24 миллиона человек.Герои мультфильма – инженер Витя, его младшая сестра Варя и робот Роби – познакомят юных зрителей с работой шоколадной и швейной фабрик, хлебозавода, нефтеперерабатывающего предприятия и цеха по производству летательных аппаратов. Они покажут и расскажут, что такое нанотехнологии, как устроены роботы, могут ли они чувствовать и думать.

https://ria.ru/20220125/stazhirovka-1769394110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, александр прохоров