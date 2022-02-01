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Всемирная метеорологическая организация зафиксировала рекордные молнии
Всемирная метеорологическая организация зафиксировала рекордные молнии - РИА Новости, 01.02.2022
Всемирная метеорологическая организация зафиксировала рекордные молнии
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:56
2022-02-01T03:58
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ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии.Как следует из сообщения организации в Twitter, самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, она протянулась на 768 километров.Сама долгая молния зафиксирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года, продолжительность составила 17,102 секунд.
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03:56 01.02.2022 (обновлено: 03:58 01.02.2022)
 
Всемирная метеорологическая организация зафиксировала рекордные молнии

ВМО зафиксировала самую большую по протяженности молнию над южным побережьем США

© AP Photo / Ross D. FranklinМолнии США
Молнии США - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Молнии США
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ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии.
Как следует из сообщения организации в Twitter, самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, она протянулась на 768 километров.
Сама долгая молния зафиксирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года, продолжительность составила 17,102 секунд.
 
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