Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/minomety-1770489658.html
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы - РИА Новости, 01.02.2022
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
Польша готова передать Украине легкие минометы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9d3409ef188d4151070663cd5cb77e4d.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине легкие минометы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве.Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине ПЗРК GROM, беспилотники, боеприпасы."Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, а также легкие минометы, а также разведывательные дроны и другого рода оружие оборонительного характера", - сказал Моравецкий.
https://ria.ru/20220201/gazoprovod-1770488023.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_91:90:2700:2047_1920x0_80_0_0_afef7b4289ea1d3d2796a113e524ceb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль
14:49 01.02.2022
 
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы

Премьер Польши Моравецкий: Варшава готова передать Киеву ПЗРК, БПЛА и легкие минометы

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине легкие минометы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве.
Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине ПЗРК GROM, беспилотники, боеприпасы.
"Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, а также легкие минометы, а также разведывательные дроны и другого рода оружие оборонительного характера", - сказал Моравецкий.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
14:41
Польша и Украина договорились построить газопровод
 
В миреУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала