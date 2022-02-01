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В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы - РИА Новости, 01.02.2022
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
Польша готова передать Украине легкие минометы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
2022-02-01T14:49
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украина
польша
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине легкие минометы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве.Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине ПЗРК GROM, беспилотники, боеприпасы."Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, а также легкие минометы, а также разведывательные дроны и другого рода оружие оборонительного характера", - сказал Моравецкий.
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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
Премьер Польши Моравецкий: Варшава готова передать Киеву ПЗРК, БПЛА и легкие минометы