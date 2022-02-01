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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/mekh-1770357375.html
Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха
Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха - РИА Новости, 01.02.2022
Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил о том, что с этого года отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях, сообщает Vogue Italia. РИА Новости, 01.02.2022
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культура
dolce & gabbana
новости культуры
стиль жизни
мода
versace
gucci
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Итальянский модный дом Dolce &amp; Gabbana заявил о том, что с этого года отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях, сообщает Vogue Italia. Теперь знаменитый модный дом будет стремиться к экологичности. По словам Усаи, компания начнет использовать инновационных материалы и технологии, которые не навредят окружающей среде. Он также отметил, что в Dolce &amp; Gabbana сохранят рабочие места и навыки, которым "грозило исчезновение". Ранее от изготовления вещей из натурального меха отказались такие крупные дома моды, как Armani, Gucci, Prada, Versace.
https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html
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dolce & gabbana, новости культуры, стиль жизни, мода, versace, gucci
02:20 01.02.2022 (обновлено: 11:02 01.02.2022)
 
Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха

Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от использования натурального меха

© AP Photo / Colleen BarryМодели на показе коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Colleen Barry
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил о том, что с этого года отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях, сообщает Vogue Italia.
"Мы стремимся к более устойчивому будущему, в котором использование меха животных невозможно", — говорит Феделе Усаи, директор по коммуникациям и маркетингу бренда.
Теперь знаменитый модный дом будет стремиться к экологичности. По словам Усаи, компания начнет использовать инновационных материалы и технологии, которые не навредят окружающей среде.
Он также отметил, что в Dolce & Gabbana сохранят рабочие места и навыки, которым "грозило исчезновение".
Ранее от изготовления вещей из натурального меха отказались такие крупные дома моды, как Armani, Gucci, Prada, Versace.
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