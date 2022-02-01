https://ria.ru/20220201/mekh-1770357375.html

Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха

Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха - РИА Новости, 01.02.2022

Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе от натурального меха

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил о том, что с этого года отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях, сообщает Vogue Italia. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T02:20

2022-02-01T02:20

2022-02-01T11:02

культура

dolce & gabbana

новости культуры

стиль жизни

мода

versace

gucci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884575_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_a76a3fd7a60bd0fc78ba4cccf8d557f2.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил о том, что с этого года отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях, сообщает Vogue Italia. Теперь знаменитый модный дом будет стремиться к экологичности. По словам Усаи, компания начнет использовать инновационных материалы и технологии, которые не навредят окружающей среде. Он также отметил, что в Dolce & Gabbana сохранят рабочие места и навыки, которым "грозило исчезновение". Ранее от изготовления вещей из натурального меха отказались такие крупные дома моды, как Armani, Gucci, Prada, Versace.

https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

dolce & gabbana, новости культуры, стиль жизни, мода, versace, gucci