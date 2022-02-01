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Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом - РИА Новости, 01.02.2022
Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
Более 1 миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным материнским капиталом по уровню фактической инфляции на 8,4%, сообщила вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:05
2022-02-01T10:50
общество
госдума рф
анна кузнецова
материнский капитал
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 1 миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным материнским капиталом по уровню фактической инфляции на 8,4%, сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета ЕР, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.В 2022 году материнский капитал впервые индексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей."Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба партии.Вице-спикер ГД отметила необходимость получения помощи в полном объёме, без сбоев и бюрократических препятствий. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие или усыновившие второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки.Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года, пояснили в партии.Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счетной палаты, порядка 700 тысяч граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тысяч рублей. Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, при чем получить их родители должны наличными, заключила она.Уточняется, что единороссы работают над расширением возможностей использования материнского капитала."Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта", - пояснила Буцкая.
https://ria.ru/20220118/matkapital-1768406787.html
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общество, госдума рф, анна кузнецова, материнский капитал
09:05 01.02.2022 (обновлено: 10:50 01.02.2022)
 
Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом

Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным с 1 февраля маткапиталом

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 1 миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным материнским капиталом по уровню фактической инфляции на 8,4%, сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета ЕР, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.
Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.
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В 2022 году материнский капитал впервые индексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.
"Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба партии.
Вице-спикер ГД отметила необходимость получения помощи в полном объёме, без сбоев и бюрократических препятствий. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие или усыновившие второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки.
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Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года, пояснили в партии.
Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счетной палаты, порядка 700 тысяч граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тысяч рублей. Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, при чем получить их родители должны наличными, заключила она.
Уточняется, что единороссы работают над расширением возможностей использования материнского капитала.
"Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта", - пояснила Буцкая.
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ОбществоГосдума РФАнна КузнецоваМатеринский капитал
 
 
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