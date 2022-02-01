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Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги
Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги - РИА Новости, 01.02.2022
Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги
Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заблокировал в соцсетях Джека Суини, 19-летнего студента из Флориды, который создал в Twitter аккаунт,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:58
2022-02-01T05:18
в мире
технологии
tesla motors
илон маск
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заблокировал в соцсетях Джека Суини, 19-летнего студента из Флориды, который создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживает перемещения личного самолета миллиардера, и в ответ на просьбу прекратить "слежку" попросил у Маска 50 тысяч долларов.По утверждению молодого человека, в ноябре прошлого года Маск сам связался с ним и попросил отключить аккаунт в обмен на пять тысяч долларов, опасаясь за свою безопасность. Суини выступил с встречным предложением и попросил у миллиардера 50 тысяч долларов, которые рассчитывал потратить на образование в колледже или автомобиль Tesla Model 3. В воскресенье Маск заблокировал юношу во всех соцсетях."Столько времени и усилий туда ушло, пять тысяч не хватит, чтобы заставить меня все бросить", - сказал Суини и предположил, что миллиардер, должно быть, очень зол.Суини надеется, что Маск все же вернется к переговорам. Молодой человек также запустил собственный бизнес по отслеживанию самолетов других известных фигур, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса. "Компании, занимающиеся отслеживанием полетов, в год зарабатывают миллионы. Я был бы доволен, если бы смог получать хотя бы небольшую долю от того дохода, что есть у них", - рассказал Суини.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/tesla-1770012216.html
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в мире, технологии, tesla motors, илон маск
01:58 01.02.2022 (обновлено: 05:18 01.02.2022)
 
Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги

Илон Маск заблокировал в соцсетях студента Суини, попросившего у него 50 тысяч долларов

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заблокировал в соцсетях Джека Суини, 19-летнего студента из Флориды, который создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживает перемещения личного самолета миллиардера, и в ответ на просьбу прекратить "слежку" попросил у Маска 50 тысяч долларов.
"Я фанат SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у него есть самолет. Я подумал, что бот... поможет понять, куда он (Маск) направляется и чем занимается", - рассказал Суини агентству Блумберг.
По утверждению молодого человека, в ноябре прошлого года Маск сам связался с ним и попросил отключить аккаунт в обмен на пять тысяч долларов, опасаясь за свою безопасность. Суини выступил с встречным предложением и попросил у миллиардера 50 тысяч долларов, которые рассчитывал потратить на образование в колледже или автомобиль Tesla Model 3. В воскресенье Маск заблокировал юношу во всех соцсетях.
"Столько времени и усилий туда ушло, пять тысяч не хватит, чтобы заставить меня все бросить", - сказал Суини и предположил, что миллиардер, должно быть, очень зол.
Суини надеется, что Маск все же вернется к переговорам. Молодой человек также запустил собственный бизнес по отслеживанию самолетов других известных фигур, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса. "Компании, занимающиеся отслеживанием полетов, в год зарабатывают миллионы. Я был бы доволен, если бы смог получать хотя бы небольшую долю от того дохода, что есть у них", - рассказал Суини.
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В миреТехнологииTesla motorsИлон Маск
 
 
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