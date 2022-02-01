https://ria.ru/20220201/magniy-1770515350.html

Мясников заявил об опасной побочке популярных лекарств

Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств - РИА Новости, 01.02.2022

Мясников заявил об опасной побочке популярных лекарств

Неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:42

2022-02-01T16:42

2022-02-01T16:42

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".Как отметил медик, мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах слишком активно выводят этот микроэлемент. К понижению его концентрации также приводят антибиотики и некоторые противогрибковые препараты.Мясников порекомендовал в случае приема таких лекарств строго контролировать и восполнять уровень магния. "Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет", — объяснил врач.По словам специалиста, необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем орехи, мясо, бобовые и шоколад. В других случаях врачи назначают таблетки, а иногда — капельницы.

https://ria.ru/20220201/opasnost-1770437915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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