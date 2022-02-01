https://ria.ru/20220201/magniy-1770515350.html
Мясников заявил об опасной побочке популярных лекарств
Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств - РИА Новости, 01.02.2022
Мясников заявил об опасной побочке популярных лекарств
Неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:42
2022-02-01T16:42
2022-02-01T16:42
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".Как отметил медик, мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах слишком активно выводят этот микроэлемент. К понижению его концентрации также приводят антибиотики и некоторые противогрибковые препараты.Мясников порекомендовал в случае приема таких лекарств строго контролировать и восполнять уровень магния. "Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет", — объяснил врач.По словам специалиста, необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем орехи, мясо, бобовые и шоколад. В других случаях врачи назначают таблетки, а иногда — капельницы.
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общество, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств
Врач Мясников: неправильный прием некоторых лекарств провоцирует опасную нехватку магния
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1"
.
Как отметил медик, мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах слишком активно выводят этот микроэлемент. К понижению его концентрации также приводят антибиотики и некоторые противогрибковые препараты.
Мясников порекомендовал в случае приема таких лекарств строго контролировать и восполнять уровень магния. "Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет", — объяснил врач.
По словам специалиста, необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем орехи, мясо, бобовые и шоколад. В других случаях врачи назначают таблетки, а иногда — капельницы.