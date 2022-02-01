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В Минске пообещали жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия
В Минске пообещали жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия - РИА Новости, 01.02.2022
В Минске пообещали жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия
Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:04
2022-02-01T16:39
литва
белоруссия
в мире
беларуськалий
белорусская калийная компания
гитанас науседа
роман головченко
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МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия."Ответные меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", — приводит его слова агентство Sputnik.Головченко напомнил, что Минск предложил Вильнюсу "провести консультации в правовом поле", чтобы определить, как в дальнейшем будут развиваться отношения государств. По его словам, "дверь (для диалога — Прим. ред.) никогда не закрыта".Премьер подтвердил, что литовская сторона прекратила принимать поезда, которые перевозили хлоркалий в порт Клайпеды. Он отметил, что литовская сторона давно пыталась найти вариант "наказать" Белоруссию."Мы же взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов этих с их стороны за перевозку. Уже соответствующие исковые заявления поданы в литовский суд. Мы взыщем с них в том числе и упущенную выгоду. Это большие суммы", — подчеркнул Головченко.Ранее он также отметил, что республиканские власти переориентировали экспортные потоки, а возможные потери в маржинальности, как заявил председатель правительства, "будут компенсированы ростом цен". "По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы", — заверил Головченко.По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html
https://ria.ru/20220113/belorussiya-1767651833.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html
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литва, белоруссия, в мире, беларуськалий, белорусская калийная компания, гитанас науседа, роман головченко
14:04 01.02.2022 (обновлено: 16:39 01.02.2022)
 
В Минске пообещали жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия

Премьер Белоруссии Головченко пообещал жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
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МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.
"Ответные меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", — приводит его слова агентство Sputnik.
Головченко напомнил, что Минск предложил Вильнюсу "провести консультации в правовом поле", чтобы определить, как в дальнейшем будут развиваться отношения государств. По его словам, "дверь (для диалога — Прим. ред.) никогда не закрыта".
Премьер подтвердил, что литовская сторона прекратила принимать поезда, которые перевозили хлоркалий в порт Клайпеды. Он отметил, что литовская сторона давно пыталась найти вариант "наказать" Белоруссию.
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"Мы же взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов этих с их стороны за перевозку. Уже соответствующие исковые заявления поданы в литовский суд. Мы взыщем с них в том числе и упущенную выгоду. Это большие суммы", — подчеркнул Головченко.
Ранее он также отметил, что республиканские власти переориентировали экспортные потоки, а возможные потери в маржинальности, как заявил председатель правительства, "будут компенсированы ростом цен".
"По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы", — заверил Головченко.
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По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности.
Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
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ЛитваБелоруссияВ миреБеларуськалийБелорусская калийная компанияГитанас НауседаРоман Головченко
 
 
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