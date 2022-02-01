https://ria.ru/20220201/leschenko-1770478436.html
Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Путин поздравил Лещенко с юбилеем - РИА Новости, 01.02.2022
Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:06
2022-02-01T14:06
2022-02-01T14:38
культура
общество
владимир путин
лев лещенко
новости культуры
культура
рсфср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b46e788032d7662ca9626e584da5d7f0.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.Президент пожелал певцу здоровья, вдохновения и всего наилучшего, а также счастья и благополучия его близким.Лев Лещенко – заслуженный артист РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1984), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2016 году песня "День Победы" в исполнении Лещенко была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша".
https://ria.ru/20220131/leschenko-1770325512.html
https://ria.ru/20220123/leschenko-1769122209.html
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9014433289a5777c3751798dd5882cf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, лев лещенко, новости культуры, культура, рсфср
14:06 01.02.2022 (обновлено: 14:38 01.02.2022)
Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Президент Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием