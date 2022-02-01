https://ria.ru/20220201/leschenko-1770478436.html

Путин поздравил Лещенко с юбилеем

Путин поздравил Лещенко с юбилеем - РИА Новости, 01.02.2022

Путин поздравил Лещенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:06

2022-02-01T14:06

2022-02-01T14:38

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.Президент пожелал певцу здоровья, вдохновения и всего наилучшего, а также счастья и благополучия его близким.Лев Лещенко – заслуженный артист РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1984), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2016 году песня "День Победы" в исполнении Лещенко была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша".

https://ria.ru/20220131/leschenko-1770325512.html

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общество, владимир путин, лев лещенко, новости культуры, культура, рсфср