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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/leschenko-1770478436.html
Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Путин поздравил Лещенко с юбилеем - РИА Новости, 01.02.2022
Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:06
2022-02-01T14:38
культура
общество
владимир путин
лев лещенко
новости культуры
культура
рсфср
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.Президент пожелал певцу здоровья, вдохновения и всего наилучшего, а также счастья и благополучия его близким.Лев Лещенко – заслуженный артист РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1984), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2016 году песня "День Победы" в исполнении Лещенко была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша".
https://ria.ru/20220131/leschenko-1770325512.html
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общество, владимир путин, лев лещенко, новости культуры, культура, рсфср
14:06 01.02.2022 (обновлено: 14:38 01.02.2022)
 
Путин поздравил Лещенко с юбилеем

Президент Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летием, отметив его истинный патриотизм и яркий талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", - говорится в телеграмме.
Певец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта Песни Великой Победы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 16:15Культура
Лещенко рассказал о том, что будет на юбилейном концерте
Президент отметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.
Президент пожелал певцу здоровья, вдохновения и всего наилучшего, а также счастья и благополучия его близким.
Лев Лещенко – заслуженный артист РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1984), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2016 году песня "День Победы" в исполнении Лещенко была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша".
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 12:05Культура
Лещенко заявил, что счастлив получить награду за заслуги в культуре
 
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