В заповеднике Приморья ищут хранителя для загадочного леопарда
В заповеднике Приморья ищут хранителя для загадочного леопарда, снятого в лучах солнца
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотографию большой кошки, сидящей под лучами солнца, и, несмотря на качество изображения, специалистам удалось идентифицировать зверя.
"С фотоматериалом такого рода периодически "приходится" работать сотрудникам отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", – пояснили в нацпарке. – И работать вполне успешно! Ведь по пятнам на боку специалистам удалось определить, что перед нами – Leo 111M".
Эксперты пояснили, что это леопард, который был впервые замечен в 2017 году, значит, сейчас ему около пяти-шести лет.
Эксперты пояснили, что это леопард, который был впервые замечен в 2017 году, значит, сейчас ему около пяти-шести лет.
"Начало расцвета жизни для сильного и здорового зверя! – рассказали в нацпарке. - Он регулярно появляется перед камерами национального парка "Земля леопарда", демонстрируя активность и отменное здоровье".
Сотрудники пояснили, что у Leo 111M еще нет настоящего имени, так как он не нашел своего хранителя. Стать куратором возможно, оказав поддержку национальному парку "Земля леопарда".
Сотрудники пояснили, что у Leo 111M еще нет настоящего имени, так как он не нашел своего хранителя. Стать куратором возможно, оказав поддержку национальному парку "Земля леопарда".
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