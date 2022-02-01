https://ria.ru/20220201/leopardy-1770364925.html

В заповеднике Приморья ищут хранителя для загадочного леопарда

В заповеднике Приморья ищут хранителя для загадочного леопарда - РИА Новости, 01.02.2022

В заповеднике Приморья ищут хранителя для загадочного леопарда

Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотографию большой кошки, сидящей под лучами солнца, и, несмотря на качество изображения, специалистам удалось... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:02

2022-02-01T01:02

2022-02-01T01:02

туризм

новости - туризм

леопарды

туристы

фгбу "земля леопарда"

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763144005_0:180:1022:755_1920x0_80_0_0_7a9eae77d356f3de6791766700b26da3.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотографию большой кошки, сидящей под лучами солнца, и, несмотря на качество изображения, специалистам удалось идентифицировать зверя."С фотоматериалом такого рода периодически "приходится" работать сотрудникам отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", – пояснили в нацпарке. – И работать вполне успешно! Ведь по пятнам на боку специалистам удалось определить, что перед нами – Leo 111M".Эксперты пояснили, что это леопард, который был впервые замечен в 2017 году, значит, сейчас ему около пяти-шести лет."Начало расцвета жизни для сильного и здорового зверя! – рассказали в нацпарке. - Он регулярно появляется перед камерами национального парка "Земля леопарда", демонстрируя активность и отменное здоровье".Сотрудники пояснили, что у Leo 111M еще нет настоящего имени, так как он не нашел своего хранителя. Стать куратором возможно, оказав поддержку национальному парку "Земля леопарда".

https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, леопарды, туристы, фгбу "земля леопарда", туризм