09:45 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда
В РПЦ считают, что диалог с Западом возможен только на основе общих христианских ценностей
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Мир возможен только на основе общих ценностей, надо их искать и опираться на них в диалоге. Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, иных неоткуда взять", - сказал он агентству, отвечая на вопросы о геополитической напряженности между Западом и Россией.
6 марта 2021, 10:45РелигияВ РПЦ рассказали об условиях восстановления диалога России и Европы
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает их.
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