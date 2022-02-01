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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220201/legoyda-1770422705.html
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда
Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:45
2022-02-01T11:09
религия
общество
сша
москва
нато
сергей лавров
владимир легойда
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Мир возможен только на основе общих ценностей, надо их искать и опираться на них в диалоге. Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, иных неоткуда взять", - сказал он агентству, отвечая на вопросы о геополитической напряженности между Западом и Россией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает их.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210306/tsennosti-1600183514.html
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общество, сша, москва, нато, сергей лавров, владимир легойда, россия
09:45 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
 
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда

В РПЦ считают, что диалог с Западом возможен только на основе общих христианских ценностей

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Мир возможен только на основе общих ценностей, надо их искать и опираться на них в диалоге. Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, иных неоткуда взять", - сказал он агентству, отвечая на вопросы о геополитической напряженности между Западом и Россией.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта 2021, 10:45Религия
В РПЦ рассказали об условиях восстановления диалога России и Европы
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает их.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта 2021, 15:57Религия
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