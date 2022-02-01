https://ria.ru/20220201/legoyda-1770422705.html

Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда

Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022

Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда

Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:45

2022-02-01T09:45

2022-02-01T11:09

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Диалог России и Запада возможен только на основе общих ценностей христианства, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Мир возможен только на основе общих ценностей, надо их искать и опираться на них в диалоге. Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, иных неоткуда взять", - сказал он агентству, отвечая на вопросы о геополитической напряженности между Западом и Россией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает их.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210306/tsennosti-1600183514.html

https://ria.ru/20210331/tsifrovizatsiya-1603650319.html

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общество, сша, москва, нато, сергей лавров, владимир легойда, россия