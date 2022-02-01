Российские военнослужащие развернули полевой лагерь на учениях в Белоруссии
Военнослужащие ВВО развернули полевой лагерь на учениях в Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных военных учений России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных военных учений России и Белоруссии
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа развернули полевой лагерь на полигоне "Брестский" в Белоруссии для проведения совместных учений, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря в Республике Беларусь, на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВВО и вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию подразделений.
Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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