https://ria.ru/20220201/lager-1770406154.html

Российские военнослужащие развернули полевой лагерь на учениях в Белоруссии

Российские военнослужащие развернули полевой лагерь на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 01.02.2022

Российские военнослужащие развернули полевой лагерь на учениях в Белоруссии

Военнослужащие Восточного военного округа развернули полевой лагерь на полигоне "Брестский" в Белоруссии для проведения совместных учений, сообщили в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T05:19

2022-02-01T05:19

2022-02-01T05:19

безопасность

белоруссия

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа развернули полевой лагерь на полигоне "Брестский" в Белоруссии для проведения совместных учений, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Военнослужащие ВВО и вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию подразделений.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770247803.html

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безопасность, белоруссия, россия