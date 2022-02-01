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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220201/kurs-1770440618.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже 77 рублей - РИА Новости, 01.02.2022
Курс доллара опустился ниже 77 рублей
Курс рубля на утренних торгах продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:21
2022-02-01T13:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
динамика курсов валют
россия
московская биржа
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Курс рубля на утренних торгах продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:18 мск снижается на 30 копеек, до 77,02 рубля. А минутами ранее доллар обновил минимум с 24 января, опустившись до 76,985 рубля. Курс евро в то же время снижается на 34 копейки, до 86,66 рубля.В свою очередь, российский рынок акций растет более чем на процент, отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых площадок и высокую цену на нефть, котировки которой (марки Brent) достигли почти 90 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи к 10:03 мск увеличивается на 1,28%, до 3575,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,71%, до 1459,75 пункта. В лидерах роста котировок — расписки VK (+3,59%), акции ПИКа (+3,99%) и "Яндекса" (+3,37%).
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экономика, рубль, доллар, динамика курсов валют, россия, московская биржа
11:21 01.02.2022 (обновлено: 13:09 01.02.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 24 января

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Курс рубля на утренних торгах продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:18 мск снижается на 30 копеек, до 77,02 рубля. А минутами ранее доллар обновил минимум с 24 января, опустившись до 76,985 рубля. Курс евро в то же время снижается на 34 копейки, до 86,66 рубля.
В свою очередь, российский рынок акций растет более чем на процент, отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых площадок и высокую цену на нефть, котировки которой (марки Brent) достигли почти 90 долларов за баррель.
Индекс Мосбиржи к 10:03 мск увеличивается на 1,28%, до 3575,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,71%, до 1459,75 пункта. В лидерах роста котировок — расписки VK (+3,59%), акции ПИКа (+3,99%) и "Яндекса" (+3,37%).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларДинамика курсов валютРоссияМосковская биржа
 
 
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