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Курс доллара опустился ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже 77 рублей - РИА Новости, 01.02.2022
Курс доллара опустился ниже 77 рублей
Курс рубля на утренних торгах продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:21
2022-02-01T11:21
2022-02-01T13:09
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Курс рубля на утренних торгах продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:18 мск снижается на 30 копеек, до 77,02 рубля. А минутами ранее доллар обновил минимум с 24 января, опустившись до 76,985 рубля. Курс евро в то же время снижается на 34 копейки, до 86,66 рубля.В свою очередь, российский рынок акций растет более чем на процент, отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых площадок и высокую цену на нефть, котировки которой (марки Brent) достигли почти 90 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи к 10:03 мск увеличивается на 1,28%, до 3575,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,71%, до 1459,75 пункта. В лидерах роста котировок — расписки VK (+3,59%), акции ПИКа (+3,99%) и "Яндекса" (+3,37%).
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экономика, рубль, доллар, динамика курсов валют, россия, московская биржа
11:21 01.02.2022 (обновлено: 13:09 01.02.2022)
Курс доллара опустился ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 24 января
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости
. Курс рубля на утренних торгах продолжает
умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи
.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:18 мск снижается на 30 копеек, до 77,02 рубля. А минутами ранее доллар обновил минимум с 24 января, опустившись до 76,985 рубля. Курс евро в то же время снижается на 34 копейки, до 86,66 рубля.
В свою очередь, российский рынок акций растет более чем на процент, отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых площадок и высокую цену на нефть, котировки которой (марки Brent) достигли почти 90 долларов за баррель.
Индекс Мосбиржи к 10:03 мск увеличивается на 1,28%, до 3575,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,71%, до 1459,75 пункта. В лидерах роста котировок — расписки VK (+3,59%), акции ПИКа (+3,99%) и "Яндекса" (+3,37%).