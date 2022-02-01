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На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега
На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега - РИА Новости, 01.02.2022
На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега
Власти на Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах края, вызванные таянием выпавшего на минувшей неделе снега, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:54
2022-02-01T17:17
происшествия
славянск-на-кубани
крымский район
славянский район
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КРАСНОДАР, 1 фев, - РИА Новости. Власти на Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах края, вызванные таянием выпавшего на минувшей неделе снега, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.В воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния снега, в ряде поселков подтоплены придомовые территории, местные службы устраняют последствия подтоплений. Власти Крымского района в понедельник предупреждали жителей о возможной эвакуации."На контроле находится подтопление на низменных участках 3 населенных пунктов. В настоящее время остаются подтопленными 167 придомовых территорий и 43 домовладения (уровень воды в домовладениях до 1 см) Славянского района (г. Славянск-на-Кубани, ст. Петровская и Анастасиевская)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в Славянском районе эвакуация населения не проводилась, но в готовность приведены два пункта временного размещения на 600 человек, оборудовано 14 отводных каналов общей протяженностью более шести тысяч метров.Спасатели помогают в откачке воды, очистке территорий от мусора и снега, всего в работах по ликвидации последствий подтопления в муниципалитете задействовано 228 человек и 64 единицы техники."Кроме того, в превентивных целях принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей х. Веселый Крымского района. Для эвакуации людей применялись три плавсредства", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20211226/chs-1765565563.html
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крымский район
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происшествия, славянск-на-кубани, крымский район, славянский район
09:54 01.02.2022 (обновлено: 17:17 01.02.2022)
 
На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега

На Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края. 1 февраля 2022
Подтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края. 1 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края. 1 февраля 2022
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КРАСНОДАР, 1 фев, - РИА Новости. Власти на Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах края, вызванные таянием выпавшего на минувшей неделе снега, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
В воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния снега, в ряде поселков подтоплены придомовые территории, местные службы устраняют последствия подтоплений. Власти Крымского района в понедельник предупреждали жителей о возможной эвакуации.
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"На контроле находится подтопление на низменных участках 3 населенных пунктов. В настоящее время остаются подтопленными 167 придомовых территорий и 43 домовладения (уровень воды в домовладениях до 1 см) Славянского района (г. Славянск-на-Кубани, ст. Петровская и Анастасиевская)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Славянском районе эвакуация населения не проводилась, но в готовность приведены два пункта временного размещения на 600 человек, оборудовано 14 отводных каналов общей протяженностью более шести тысяч метров.
Спасатели помогают в откачке воды, очистке территорий от мусора и снега, всего в работах по ликвидации последствий подтопления в муниципалитете задействовано 228 человек и 64 единицы техники.
"Кроме того, в превентивных целях принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей х. Веселый Крымского района. Для эвакуации людей применялись три плавсредства", - добавляется в релизе.
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