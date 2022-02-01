https://ria.ru/20220201/kuban-1770423660.html

На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега

На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега - РИА Новости, 01.02.2022

На Кубани ликвидируют последствия подтоплений после таяния снега

Власти на Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах края, вызванные таянием выпавшего на минувшей неделе снега, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:54

2022-02-01T09:54

2022-02-01T17:17

происшествия

славянск-на-кубани

крымский район

славянский район

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КРАСНОДАР, 1 фев, - РИА Новости. Власти на Кубани ликвидируют последствия подтоплений в Славянском и Крымском районах края, вызванные таянием выпавшего на минувшей неделе снега, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.В воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния снега, в ряде поселков подтоплены придомовые территории, местные службы устраняют последствия подтоплений. Власти Крымского района в понедельник предупреждали жителей о возможной эвакуации."На контроле находится подтопление на низменных участках 3 населенных пунктов. В настоящее время остаются подтопленными 167 придомовых территорий и 43 домовладения (уровень воды в домовладениях до 1 см) Славянского района (г. Славянск-на-Кубани, ст. Петровская и Анастасиевская)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в Славянском районе эвакуация населения не проводилась, но в готовность приведены два пункта временного размещения на 600 человек, оборудовано 14 отводных каналов общей протяженностью более шести тысяч метров.Спасатели помогают в откачке воды, очистке территорий от мусора и снега, всего в работах по ликвидации последствий подтопления в муниципалитете задействовано 228 человек и 64 единицы техники."Кроме того, в превентивных целях принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей х. Веселый Крымского района. Для эвакуации людей применялись три плавсредства", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211226/chs-1765565563.html

https://ria.ru/20220131/podtoplenie-1770265326.html

славянск-на-кубани

крымский район

славянский район

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происшествия, славянск-на-кубани, крымский район, славянский район