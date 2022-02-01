18:33 01.02.2022 (обновлено: 18:53 01.02.2022)
Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России
Глава Крыма Аксенов: переворот на Украине стал причиной присоединения полуострова к России
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной воссоединения Крыма с Россией.
Верховная рада Украины во вторник создала временную комиссию по расследованию фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.
"На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна – государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну", - написал Аксенов в Telegram.
По его словам, имена организаторов переворота известны. "Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны", – написал он.
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