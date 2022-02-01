https://ria.ru/20220201/krym-1770545066.html

Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России

Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России - РИА Новости, 01.02.2022

Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:33

2022-02-01T18:33

2022-02-01T18:53

в мире

верховная рада украины

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украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной воссоединения Крыма с Россией.Верховная рада Украины во вторник создала временную комиссию по расследованию фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.По его словам, имена организаторов переворота известны. "Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны", – написал он.

https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html

россия

украина

республика крым

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в мире, верховная рада украины, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)