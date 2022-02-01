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Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России
Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России - РИА Новости, 01.02.2022
Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:33
2022-02-01T18:53
в мире
верховная рада украины
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украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной воссоединения Крыма с Россией.Верховная рада Украины во вторник создала временную комиссию по расследованию фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.По его словам, имена организаторов переворота известны. "Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны", – написал он.
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в мире, верховная рада украины, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
18:33 01.02.2022 (обновлено: 18:53 01.02.2022)
 
Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России

Глава Крыма Аксенов: переворот на Украине стал причиной присоединения полуострова к России

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал комиссии Верховной рады изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, ставшего причиной воссоединения Крыма с Россией.
Верховная рада Украины во вторник создала временную комиссию по расследованию фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.
"На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна – государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну", - написал Аксенов в Telegram.
По его словам, имена организаторов переворота известны. "Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны", – написал он.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 19:43
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В миреВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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