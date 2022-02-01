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В Раде создали комиссию по расследованию причин потери Крыма
В Раде создали комиссию по расследованию причин потери Крыма - РИА Новости, 01.02.2022
В Раде создали комиссию по расследованию причин потери Крыма
Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, такое решение... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:01
2022-02-01T16:01
в мире
украина
севастополь
республика крым
верховная рада украины
россия
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, такое решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Инициатором создания комиссии стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.Согласно постановлению, основной задачей временной следственной комиссии станет проверка информации о фактах содействия должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во "временной оккупации" Крыма в 2013-2014 годах. Комиссия также намерена собрать информацию и получить объяснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц, участвующих в осуществлении деятельности, связанной с "оккупацией" Крыма.Главой комиссии избран депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Копытин, заместителем – депутат от фракции "Батькивщина" Григорий Немыря. Комиссия будет работать год с момента создания, по окончанию она озвучит свой отчет в Верховной раде.
https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html
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в мире, украина, севастополь, республика крым, верховная рада украины, россия
16:01 01.02.2022
 
В Раде создали комиссию по расследованию причин потери Крыма

В Раде создали комиссию по вопросам расследования фактов, приведших к потере Крыма

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, такое решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Инициатором создания комиссии стала депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.
Согласно постановлению, основной задачей временной следственной комиссии станет проверка информации о фактах содействия должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во "временной оккупации" Крыма в 2013-2014 годах. Комиссия также намерена собрать информацию и получить объяснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц, участвующих в осуществлении деятельности, связанной с "оккупацией" Крыма.
Главой комиссии избран депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Копытин, заместителем – депутат от фракции "Батькивщина" Григорий Немыря. Комиссия будет работать год с момента создания, по окончанию она озвучит свой отчет в Верховной раде.
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