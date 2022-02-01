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США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя

США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022

США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя

У Москвы ощущение, что США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:07

2022-02-01T23:07

2022-02-01T23:07

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

москва

василий небензя

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ООН, 1 фев – РИА Новости. У Москвы ощущение, что США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами. У нас ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса", - сказал Небензя.При этом постпред указал, что Москва "побуждает США повлиять на своих украинских подопечных, но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще меньшее и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату".

https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770576897.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, москва, василий небензя