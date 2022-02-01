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США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя
США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя
У Москвы ощущение, что США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:07
2022-02-01T23:07
в мире
сша
украина
ситуация в днр и лнр
москва
василий небензя
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ООН, 1 фев – РИА Новости. У Москвы ощущение, что США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами. У нас ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса", - сказал Небензя.При этом постпред указал, что Москва "побуждает США повлиять на своих украинских подопечных, но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще меньшее и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату".
https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770576897.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, москва, василий небензя
23:07 01.02.2022
 
США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя

Постпред Небензя предположил, что США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. У Москвы ощущение, что США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами. У нас ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса", - сказал Небензя.
При этом постпред указал, что Москва "побуждает США повлиять на своих украинских подопечных, но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще меньшее и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату".
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
21:24
Полянский: Россия поставит вопрос о выполнении Киевом Минских соглашений
 
В миреСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМоскваВасилий Небензя
 
 
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