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СМИ: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублей
СМИ: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублей - РИА Новости, 01.02.2022
СМИ: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублей
Россияне, по оценке властей страны, владеют криптовалютой на сумму в 16,5 триллиона рублей, или 214 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:56
2022-02-01T20:56
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Россияне, по оценке властей страны, владеют криптовалютой на сумму в 16,5 триллиона рублей, или 214 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг."Согласно оценке Кремля и представителей правительства, россияне владеют криптовалютой, оцениваемой в более чем 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации", - говорится в сообщении агентства.Данная сумма представляет собой около 12% общей капитализации криптовалютного рынка, которая, по данным портала CoinMarketCap, на данный момент составляет 1,775 триллиона долларов. При этом собеседники агентства отмечают, что данное число может быть занижено, поскольку часть трейдеров скрывает свою деятельность.ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет. В частности документ предполагает идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий чернышенко
20:56 01.02.2022
 
СМИ: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублей

Bloomberg: власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Россияне, по оценке властей страны, владеют криптовалютой на сумму в 16,5 триллиона рублей, или 214 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг.
"Согласно оценке Кремля и представителей правительства, россияне владеют криптовалютой, оцениваемой в более чем 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации", - говорится в сообщении агентства.
Данная сумма представляет собой около 12% общей капитализации криптовалютного рынка, которая, по данным портала CoinMarketCap, на данный момент составляет 1,775 триллиона долларов. При этом собеседники агентства отмечают, что данное число может быть занижено, поскольку часть трейдеров скрывает свою деятельность.
ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
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Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет. В частности документ предполагает идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий Чернышенко
 
 
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