https://ria.ru/20220201/kostyushkin-1770517038.html

Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом

Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом - РИА Новости, 01.02.2022

Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом

Стас Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбившее их видео. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:05

2022-02-01T17:05

2022-02-01T17:05

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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Стас Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбившее их видео.Ранее он и Эльдар Джарахов в соцсетях выложили ролик на песню с матерными словами, при этом на слове "вокзал" Костюшкин указал на фотографию автобуса с табличкой "Волгоград. Вокзал. Заказной". Видео вызвало возмущение жителей города, которые напомнили, что в декабре 2013 года здесь произошел двойной теракт. На данный момент ролик удален.В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Второй был совершен 30 декабря в троллейбусе. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

https://ria.ru/20181229/1548736197.html

https://ria.ru/20220113/koka-1767619709.html

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шоу-бизнес, знаменитости, стас костюшкин