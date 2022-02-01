https://ria.ru/20220201/kostyushkin-1770517038.html
Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом
Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом - РИА Новости, 01.02.2022
Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом
Стас Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбившее их видео. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:05
2022-02-01T17:05
2022-02-01T17:05
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стас костюшкин
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Стас Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбившее их видео.Ранее он и Эльдар Джарахов в соцсетях выложили ролик на песню с матерными словами, при этом на слове "вокзал" Костюшкин указал на фотографию автобуса с табличкой "Волгоград. Вокзал. Заказной". Видео вызвало возмущение жителей города, которые напомнили, что в декабре 2013 года здесь произошел двойной теракт. На данный момент ролик удален.В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Второй был совершен 30 декабря в троллейбусе. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
https://ria.ru/20181229/1548736197.html
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шоу-бизнес, знаменитости, стас костюшкин
Костюшкин извинился перед волгоградцами за видео с вокзалом
Костюшкин извинился перед волгоградцами за оскорбившее их видео с вокзалом
ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Стас Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбившее их видео.
"Дорогие волгоградцы, я хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в Сети. Конечно, это стечение обстоятельств. Просто в песне было слово "вокзал" и на фотографии было слово "вокзал", которым мы и воспользовались. Но незнание не освобождает от ответственности, поэтому простите, пожалуйста, виноват", – сказал Костюшкин в Instagram.
Ранее он и Эльдар Джарахов в соцсетях выложили ролик на песню с матерными словами, при этом на слове "вокзал" Костюшкин указал на фотографию автобуса с табличкой "Волгоград. Вокзал. Заказной". Видео вызвало возмущение жителей города, которые напомнили, что в декабре 2013 года здесь произошел двойной теракт. На данный момент ролик удален.
В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Второй был совершен 30 декабря в троллейбусе. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.