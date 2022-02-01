https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html

Страны начинают смягчать ограничения, введенные из-за "омикрона"

Страны начинают смягчать ограничения, введенные из-за "омикрона" - РИА Новости, 01.02.2022

Страны начинают смягчать ограничения, введенные из-за "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро распространяется во многих странах мира, но все больше государств заявляют, что у них пик заболеваемости пройден РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:50

2022-02-01T14:50

2022-02-01T17:12

туризм

испания

индия

норвегия

австрия

греция

чехия

финляндия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро распространяется во многих странах мира, но все больше государств заявляют, что у них пик заболеваемости пройден и снимают внутренние ограничения, сообщает АТОР.Так сделали в Британии, Мексике, Израиле. Частичные послабления произошли в Дании, Чехии, Норвегии.ДанияС 1 февраля здесь снимают практически все ограничения. Премьер-министр страны объявил, что нация вернется к "жизни, какой мы ее знали до короны", а болезнь больше "не угрожает обществу". Медики рекомендуют всем гражданам с положительным результатом ПЦР-теста изолироваться на четыре дня, но никто не обязан делать это по закону.Однако Дания намерена сохранить некоторые пограничные меры еще на четыре недели, включая тесты и/или карантин в зависимости от статуса иммунитета путешественников. При этом страна разрешила бескарантинный въезд привитым всеми вакцинами, одобренными ВОЗ.ИндияОграничения были ослаблены в столице Индии – Нью-Дели в четверг, 27 января. Отменен комендантский час в выходные дни, частные офисы, рестораны и кинозалы могут работать с загрузкой 50 процентов.Испания (Каталония)С пятницы, 28 января, посетители баров, ресторанов и фитнес-центров в Барселоне больше не обязаны предъявлять "ковидный пропуск" при входе. Снято количественное ограничение (было до десяти человек) для частных собраний. Но ночные заведения пока останутся закрытыми, заявили региональные власти.Как поясняют в правительстве Испании, цель в том, чтобы перейти от режима кризиса к режиму контроля, подходя к коронавирусу примерно так же, как страны борются с гриппом или корью.ГрецияВ Греции снова разрешена музыка в ресторанах и барах, продлены их часы работы.Ограничения по вместимости останутся в силе для спортивных мероприятий, а двойная маска по-прежнему обязательна в супермаркетах и транспорте.ФранцияФранция объявила об ослаблении ограничительных мер для школ, поскольку закрытие классов вызвало беспокойство у родителей и учителей.Правительство дало понять, что с начала февраля ослабит правила работы на дому, а через несколько недель разрешит открытие ночных клубов.Франция также отменяет требование самоизоляции для привитых британцев. Путешественникам потребуется отрицательный тест не старше 24 часов.МальтаС 7 февраля сертификаты о прививках больше не будут требоваться для доступа в закусочные, рестораны и социальные клубы. С 14 февраля эти справки не понадобятся и для посещения кинотеатров, театров, закрытых бассейнов, спа-салонов и тренажерных залов.Мальта планирует сократить требование карантина с десяти до семи дней. Как ожидается, послабление может быть принято во второй половине февраля.НидерландыОграничения в Нидерландах были одними из самых жестких в Европе. Голландские заведения гостеприимства, включая бары, рестораны и музеи, не могли работать с 18 декабря.Теперь кафе, бары и рестораны будут открыты до 22:00. Но для входа посетители должны показать отрицательный результат теста, подтвердить, что они вакцинированы или недавно вылечились. Ночные клубы останутся закрытыми, а вместимость спортивных и культурных мероприятий – ограничена до 1250 человек. Новые правила будут действовать до 8 марта.АвстрияАвстрия начнет ослаблять ограничения, связанные с COVID-19, на этой неделе, заявил канцлер Карл Нехаммер.По его словам, с 5 февраля продлят максимально разрешенные часы работы ресторанов и магазинов до полуночи.В качестве следующего шага с 12 февраля Австрия отменит так называемые "правила 2G", запрещающие тем, кто не вакцинирован или не вылечился от вируса, посещать не продуктовые магазины.Ограничения на передвижение непривитых сняты с 31 января. Однако им по-прежнему запрещено, например, находиться в ресторанах.С 19 февраля невакцинированные граждане с отрицательным результатом теста смогут ходить в кафе и посещать туристические достопримечательности.ФинляндияС 1 февраля ресторанам разрешено работать до 21:00. Бары по-прежнему должны закрываться в 18:00 и прекращать продажу алкоголя в 17:00.

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https://ria.ru/20220128/puteshestvennik-1769373393.html

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https://ria.ru/20211230/amsterdam-1766126024.html

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https://ria.ru/20220116/sertifikaty-1768102990.html

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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