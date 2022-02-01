https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770446472.html

В Москве за сутки госпитализировали 1615 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1615 больных COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1615 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 21 533 новых случая COVID-19, госпитализировано 7,5% от числа выявленных заболевших, умерли 76 человек, сообщается на... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:39

2022-02-01T11:39

2022-02-01T11:49

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 21 533 новых случая COVID-19, госпитализировано 7,5% от числа выявленных заболевших, умерли 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 21 533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 7,5%... За сутки госпитализированы 1 615 человек. На ИВЛ находятся 543 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется также, что в городе выздоровели ещё 7 944 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 378 884 случая коронавируса, выздоровели 1 970 326 человек, умерли 39 038 человек.

https://ria.ru/20220201/omikron-1770404615.html

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