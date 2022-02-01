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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/kornavirus-1770428530.html
В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста
В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста - РИА Новости, 01.02.2022
В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста
Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования, сообщили во вторник в РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:30
2022-02-01T10:30
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
коронавирус covid-19
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства."Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в министерстве здравоохранения 31 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.В ведомстве пояснили, что такое решение принято для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, при посещении поликлиник.Ранее в минздраве заявляли о росте заболеваемости коронавирусом в Белоруссии. За минувшие сутки в республике зарегистрированы почти 2 тысячи пациентов с COVID-19, выписаны 1514 пациентов. Всего с начала пандемии в Белоруссии зарегистрировано около 743 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
https://ria.ru/20220121/covid-19-1768929651.html
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в мире, белоруссия, коронавирус covid-19
10:30 01.02.2022
 
В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста

В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста при наличии рентгена

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус в Белоруссии
Тестирование на коронавирус в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тестирование на коронавирус в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в министерстве здравоохранения 31 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве пояснили, что такое решение принято для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, при посещении поликлиник.
Ранее в минздраве заявляли о росте заболеваемости коронавирусом в Белоруссии. За минувшие сутки в республике зарегистрированы почти 2 тысячи пациентов с COVID-19, выписаны 1514 пациентов. Всего с начала пандемии в Белоруссии зарегистрировано около 743 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
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