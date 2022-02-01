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"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин
"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин - РИА Новости, 01.02.2022
"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин
Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в ближайшее время заключит контракт с российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:11
2022-02-01T03:13
в мире
филиппины
нпо машиностроения
брамос
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в ближайшее время заключит контракт с российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого экспортного контракта на поставку ракет Филиппинам, сообщил РИА Новости управляющий содиректор "Брамоса" Александр Максичев.Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов.По его словам, контракт между "НПО машиностроения" и "Брамосом" будет предполагать как работы по созданию материальной части, так и по адаптации ракет под требования заказчика (Филиппин)."Все работы будут проводиться в рамках действующего Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который направлен на ограничение распространения ракет и ракетных технологий", - подчеркнул Максичев.Ранее о сделке по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки. Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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в мире, филиппины, нпо машиностроения, брамос
03:11 01.02.2022 (обновлено: 03:13 01.02.2022)
 
"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин

"НПО машиностроения" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСодиректор СО "БраМос" Александр Максичев
Содиректор СО БраМос Александр Максичев - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Содиректор СО "БраМос" Александр Максичев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в ближайшее время заключит контракт с российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого экспортного контракта на поставку ракет Филиппинам, сообщил РИА Новости управляющий содиректор "Брамоса" Александр Максичев.
Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов.
"В самое ближайшее время с учетом пандемии "НПО машиностроения" подпишет контракт с совместным российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого экспортного контракта на поставку ракет Филиппинам", - сказал Максичев.
По его словам, контракт между "НПО машиностроения" и "Брамосом" будет предполагать как работы по созданию материальной части, так и по адаптации ракет под требования заказчика (Филиппин).
"Все работы будут проводиться в рамках действующего Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который направлен на ограничение распространения ракет и ракетных технологий", - подчеркнул Максичев.
Ранее о сделке по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки. Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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В миреФилиппиныНПО МашиностроенияБрамос
 
 
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