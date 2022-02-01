https://ria.ru/20220201/kontrakte-1770401536.html

"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин

"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин - РИА Новости, 01.02.2022

"НПОмаш" и "Брамос" подпишут контракт на производство ракет для Филиппин

Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в ближайшее время заключит контракт с российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:11

2022-02-01T03:11

2022-02-01T03:13

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филиппины

нпо машиностроения

брамос

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в ближайшее время заключит контракт с российско-индийским предприятием "Брамос" на исполнение первого экспортного контракта на поставку ракет Филиппинам, сообщил РИА Новости управляющий содиректор "Брамоса" Александр Максичев.Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов.По его словам, контракт между "НПО машиностроения" и "Брамосом" будет предполагать как работы по созданию материальной части, так и по адаптации ракет под требования заказчика (Филиппин)."Все работы будут проводиться в рамках действующего Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который направлен на ограничение распространения ракет и ракетных технологий", - подчеркнул Максичев.Ранее о сделке по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки. Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20211018/stilet-1754961992.html

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в мире, филиппины, нпо машиностроения, брамос