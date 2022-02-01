06:59 01.02.2022 (обновлено: 07:06 01.02.2022)
СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
Telegraph: премьер Британии Джонсон поедет в Киев при отрицательном тесте на COVID-19
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, во вторник поедет на Украину при условии отрицательного теста на COVID, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьера.
"В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр все равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", - говорится в сообщении газеты.
Пресс-служба Джонсона ранее сообщила, что визит на Украину станет демонстрацией поддержи Киева, Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.