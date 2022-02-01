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СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев

СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев - РИА Новости, 01.02.2022

СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, во вторник поедет на Украину при условии... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:59

2022-02-01T06:59

2022-02-01T07:06

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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, во вторник поедет на Украину при условии отрицательного теста на COVID, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьера.Джонсон должен был посетить Украину во вторник в сопровождении Лиз Трасс, однако министр накануне поездки заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.Пресс-служба Джонсона ранее сообщила, что визит на Украину станет демонстрацией поддержи Киева, Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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