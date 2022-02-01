https://ria.ru/20220201/kompensatsiya-1770474114.html

Экспортеры России смогут подать заявку на компенсацию затрат по выставкам

Экспортеры России смогут подать заявку на компенсацию затрат по выставкам - РИА Новости, 01.02.2022

Экспортеры России смогут подать заявку на компенсацию затрат по выставкам

Прием заявок на компенсацию затрат на участие в международных выставках начнется 5 февраля на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:42

2022-02-01T13:42

2022-02-01T13:41

экономика

технологии

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в международных выставках начнется 5 февраля на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Компенсацию можно получить на участие в любой международной выставке по выбору экспортера. Исключение – выставки и бизнес-миссии, которые организует РЭЦ - для них действует специальная программа господдержки центра."Международные выставки и ярмарки – это площадки, которые позволяют представить зарубежной аудитории продукцию, сделанную в России, и повысить узнаваемость отечественных брендов на мировом рынке. Эти инструменты продвижения пользуются популярностью у наших экспортеров, однако требуют значительных затрат. Программа поддержки РЭЦ и Минпромторга дает отечественным компаниям возможность возместить часть расходов на участие в международных мероприятиях, а для подачи заявки больше не нужно собирать бумажные документы: необходимо лишь подать заявку в электронном виде на нашей цифровой платформе", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В течение одного года можно получить поддержку не более, чем по трем мероприятиям. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями товаров, или их аффилированные лица.

https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)