Экспортеры России смогут подать заявку на компенсацию затрат по выставкам
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в международных выставках начнется 5 февраля на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"5 февраля Минпромторг и РЭЦ начнут принимать заявки от экспортеров на компенсацию затрат на участие зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях в рамках постановления правительства РФ", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что отбор продлится до 7 марта.
Компенсацию можно получить на участие в любой международной выставке по выбору экспортера. Исключение – выставки и бизнес-миссии, которые организует РЭЦ - для них действует специальная программа господдержки центра.
"Получить поддержку могут экспортеры, которые в 2021-2022 годах самостоятельно приняли участие в зарубежном мероприятии и в результате участия заключили экспортный контракт. Экспортеры могут компенсировать затраты, понесенные на оплату аренды выставочной площади и регистрационных сборов. Лимит затрат составляет 700 тысяч рублей для компаний сегмента МСП и 2 миллиона рублей - для крупного бизнеса. При этом объем контракта должен превышать сумму запрашиваемой поддержки не менее чем в шесть раз", - пояснили в РЭЦ.
"Международные выставки и ярмарки – это площадки, которые позволяют представить зарубежной аудитории продукцию, сделанную в России, и повысить узнаваемость отечественных брендов на мировом рынке. Эти инструменты продвижения пользуются популярностью у наших экспортеров, однако требуют значительных затрат. Программа поддержки РЭЦ и Минпромторга дает отечественным компаниям возможность возместить часть расходов на участие в международных мероприятиях, а для подачи заявки больше не нужно собирать бумажные документы: необходимо лишь подать заявку в электронном виде на нашей цифровой платформе", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В течение одного года можно получить поддержку не более, чем по трем мероприятиям. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями товаров, или их аффилированные лица.