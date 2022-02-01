https://ria.ru/20220201/kofe-1770401979.html

В каких случаях кофе не навредит сердцу

Врач объяснил, в каких случаях кофе не навредит сердцу - РИА Новости, 01.02.2022

В каких случаях кофе не навредит сердцу

Кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но это не совсем так, рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:21

2022-02-01T03:21

2022-02-01T03:21

общество

сердце

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707495_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_d8c7f8fa834b4a7af55afb4592ed551b.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но это не совсем так, рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.Кофе представляет собой сложную смесь более 150 химических веществ, каждое из которых влияет по-своему на организм. Антиоксиданты и фенолы уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием, приводит в пример эксперт.Одно из главных положительных свойств кофе связано с тем, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Поэтому кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора и поэтому кофе "бодрит и придает сил", объясняет врач. По его словам, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце"."В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчеркивает Ардашев.

https://ria.ru/20220119/kofe-1768569061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сердце, здоровье - общество