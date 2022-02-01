Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/kofe-1770401979.html
В каких случаях кофе не навредит сердцу
Врач объяснил, в каких случаях кофе не навредит сердцу - РИА Новости, 01.02.2022
В каких случаях кофе не навредит сердцу
Кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но это не совсем так, рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:21
2022-02-01T03:21
общество
сердце
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707495_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_d8c7f8fa834b4a7af55afb4592ed551b.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но это не совсем так, рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.Кофе представляет собой сложную смесь более 150 химических веществ, каждое из которых влияет по-своему на организм. Антиоксиданты и фенолы уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием, приводит в пример эксперт.Одно из главных положительных свойств кофе связано с тем, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Поэтому кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора и поэтому кофе "бодрит и придает сил", объясняет врач. По его словам, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце"."В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчеркивает Ардашев.
https://ria.ru/20220119/kofe-1768569061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707495_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_9f607c708adc496194cd87686f64eff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сердце, здоровье - общество
03:21 01.02.2022
 
Врач объяснил, в каких случаях кофе не навредит сердцу

Врач Ардашев предупредил, что кофе больше вредит головному мозгу, чем сердцу

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПриготовление кофе в турке на газовой плите
Приготовление кофе в турке на газовой плите - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Приготовление кофе в турке на газовой плите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но это не совсем так, рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.
Кофе представляет собой сложную смесь более 150 химических веществ, каждое из которых влияет по-своему на организм. Антиоксиданты и фенолы уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием, приводит в пример эксперт.
Одно из главных положительных свойств кофе связано с тем, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Поэтому кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора и поэтому кофе "бодрит и придает сил", объясняет врач. По его словам, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце".
"В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчеркивает Ардашев.
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:32Наука
Ученые выяснили, как кофе влияет на пищеварение
 
ОбществоСердцеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала