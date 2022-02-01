https://ria.ru/20220201/knigi-1770538777.html

Россияне стали чаще покупать духовную литературу

Россияне стали чаще покупать духовную литературу - РИА Новости, 01.02.2022

Россияне стали чаще покупать духовную литературу

Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:08

2022-02-01T18:08

2022-02-01T18:08

религия

евгений водолазкин

федор достоевский

пауло коэльо

литрес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768721155_0:41:2756:1591_1920x0_80_0_0_6de4f9eee6bfcc17107029d244336cf3.jpg

МОСКВА, 1 фев -РИА Новости. Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес"."Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре "духовная литература" в 2021 году выросли более чем на 29%, если сравнивать с 2020 годом, и на 147%, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83% по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали произведения "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).Летом 2021 года книжный сервис "Литрес" провел для РИА Новости исследование о самой востребованной художественной духовной литературе. Рейтинг возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В топ-10 также вошли книги "Несвятые святые и другие рассказы", "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.

https://ria.ru/20210715/knigi-1741372353.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений водолазкин, федор достоевский, пауло коэльо, литрес