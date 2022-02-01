Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220201/knigi-1770538777.html
Россияне стали чаще покупать духовную литературу
Россияне стали чаще покупать духовную литературу - РИА Новости, 01.02.2022
Россияне стали чаще покупать духовную литературу
Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:08
2022-02-01T18:08
религия
евгений водолазкин
федор достоевский
пауло коэльо
литрес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768721155_0:41:2756:1591_1920x0_80_0_0_6de4f9eee6bfcc17107029d244336cf3.jpg
МОСКВА, 1 фев -РИА Новости. Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес"."Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре "духовная литература" в 2021 году выросли более чем на 29%, если сравнивать с 2020 годом, и на 147%, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83% по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали произведения "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).Летом 2021 года книжный сервис "Литрес" провел для РИА Новости исследование о самой востребованной художественной духовной литературе. Рейтинг возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В топ-10 также вошли книги "Несвятые святые и другие рассказы", "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.
https://ria.ru/20210715/knigi-1741372353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768721155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab70f82e9c220c95c4e4c45de1e0a2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений водолазкин, федор достоевский, пауло коэльо, литрес
18:08 01.02.2022
 

Россияне стали чаще покупать духовную литературу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБиблия в руках осужденного в колонии
Библия в руках осужденного в колонии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев -РИА Новости. Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".
"Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре "духовная литература" в 2021 году выросли более чем на 29%, если сравнивать с 2020 годом, и на 147%, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83% по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали произведения "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).
Летом 2021 года книжный сервис "Литрес" провел для РИА Новости исследование о самой востребованной художественной духовной литературе. Рейтинг возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В топ-10 также вошли книги "Несвятые святые и другие рассказы", "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.
Обложка книги Непобедимое солнце
15 июля 2021, 13:34Культура
В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина
 
РелигияЕвгений ВодолазкинФедор ДостоевскийПауло КоэльоЛитРес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала