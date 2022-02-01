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Россияне стали чаще покупать духовную литературу
Россияне стали чаще покупать духовную литературу - РИА Новости, 01.02.2022
Россияне стали чаще покупать духовную литературу
Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:08
2022-02-01T18:08
2022-02-01T18:08
религия
евгений водолазкин
федор достоевский
пауло коэльо
литрес
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МОСКВА, 1 фев -РИА Новости. Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес"."Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре "духовная литература" в 2021 году выросли более чем на 29%, если сравнивать с 2020 годом, и на 147%, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83% по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали произведения "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).Летом 2021 года книжный сервис "Литрес" провел для РИА Новости исследование о самой востребованной художественной духовной литературе. Рейтинг возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В топ-10 также вошли книги "Несвятые святые и другие рассказы", "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.
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евгений водолазкин, федор достоевский, пауло коэльо, литрес
МОСКВА, 1 фев -РИА Новости. Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".
"Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре "духовная литература" в 2021 году выросли более чем на 29%, если сравнивать с 2020 годом, и на 147%, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83% по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали произведения "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).
Летом 2021 года книжный сервис "Литрес" провел для РИА Новости исследование о самой востребованной художественной духовной литературе. Рейтинг возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В топ-10 также вошли книги "Несвятые святые и другие рассказы", "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.