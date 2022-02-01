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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220201/khramy-1770439664.html
Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год
Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год - РИА Новости, 01.02.2022
Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год
Уже второй год из-за эпидемической обстановки в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган -... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:18
2022-02-01T11:18
религия
монголия
тибет
республика бурятия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Уже второй год из-за эпидемической обстановки в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган - Новый год, который отмечают в Бурятии 2 февраля, рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана (Бурятия) Алла Намсараева.По лунному календарю 2 февраля буддисты в Бурятии отметят Новый год. Каждый год дата разная, она также отличается в разных странах и регионах. "В Калмыкии ориентируются на Тибет, в Бурятии - на Монголию. Но всегда Новый год знаменует начало первого весеннего месяца и отмечается не в полночь, как светский Новый год, а с рассветом. Обычно на праздник верующие приходят молиться в храм, но вот уже второй год мы в Бурятии призываем отметить Новый год дома", - сказала Намсараева.Она напомнила, что со вторых лунных суток Нового года в храмах освящают "флажки ветра удачи", которые верующие могут потом развесить, причем "лучше не на деревьях, а в дацанах".В наступающем году синего тигра пресс-секретарь пожелала верующим действовать по аналогии с этим животным: обдумывать, взвешивать все решения, а после – стремительно воплощать их в жизнь.
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монголия, тибет, республика бурятия
11:18 01.02.2022
 

Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Уже второй год из-за эпидемической обстановки в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган - Новый год, который отмечают в Бурятии 2 февраля, рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана (Бурятия) Алла Намсараева.
По лунному календарю 2 февраля буддисты в Бурятии отметят Новый год. Каждый год дата разная, она также отличается в разных странах и регионах. "В Калмыкии ориентируются на Тибет, в Бурятии - на Монголию. Но всегда Новый год знаменует начало первого весеннего месяца и отмечается не в полночь, как светский Новый год, а с рассветом. Обычно на праздник верующие приходят молиться в храм, но вот уже второй год мы в Бурятии призываем отметить Новый год дома", - сказала Намсараева.
Она напомнила, что со вторых лунных суток Нового года в храмах освящают "флажки ветра удачи", которые верующие могут потом развесить, причем "лучше не на деревьях, а в дацанах".
В наступающем году синего тигра пресс-секретарь пожелала верующим действовать по аналогии с этим животным: обдумывать, взвешивать все решения, а после – стремительно воплощать их в жизнь.
Паломники у Иволгинского дацана в Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
00:00Религия
Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю
 
РелигияМонголияТибетРеспублика Бурятия
 
 
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