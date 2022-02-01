https://ria.ru/20220201/khramy-1770439664.html

Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год

Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год - РИА Новости, 01.02.2022

Жителей Бурятии просят не посещать храмы на буддийский Новый год

Уже второй год из-за эпидемической обстановки в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган -... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:18

2022-02-01T11:18

2022-02-01T11:18

религия

монголия

тибет

республика бурятия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Уже второй год из-за эпидемической обстановки в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган - Новый год, который отмечают в Бурятии 2 февраля, рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана (Бурятия) Алла Намсараева.По лунному календарю 2 февраля буддисты в Бурятии отметят Новый год. Каждый год дата разная, она также отличается в разных странах и регионах. "В Калмыкии ориентируются на Тибет, в Бурятии - на Монголию. Но всегда Новый год знаменует начало первого весеннего месяца и отмечается не в полночь, как светский Новый год, а с рассветом. Обычно на праздник верующие приходят молиться в храм, но вот уже второй год мы в Бурятии призываем отметить Новый год дома", - сказала Намсараева.Она напомнила, что со вторых лунных суток Нового года в храмах освящают "флажки ветра удачи", которые верующие могут потом развесить, причем "лучше не на деревьях, а в дацанах".В наступающем году синего тигра пресс-секретарь пожелала верующим действовать по аналогии с этим животным: обдумывать, взвешивать все решения, а после – стремительно воплощать их в жизнь.

https://ria.ru/20220201/buddisty-1770377696.html

монголия

тибет

республика бурятия

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монголия, тибет, республика бурятия