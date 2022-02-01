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Религия
https://ria.ru/20220201/kholokost-1770487541.html
Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте
Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте - РИА Новости, 01.02.2022
Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте
Американская актриса Вупи Голдберг после критики в свой адрес извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:40
2022-02-01T14:40
религия
холокост
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг после критики в свой адрес извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.В эфире американского ток-шоу The View актриса сказала, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе. "Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", - заявила актриса. В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо."Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", - отметила актриса.Она добавила, что очень расстроена тем, что ее неправильно поняли.
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холокост
14:40 01.02.2022
 

Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте

© AP PhotoВупи Голдберг на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
Вупи Голдберг на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг после критики в свой адрес извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.
В эфире американского ток-шоу The View актриса сказала, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе. "Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", - заявила актриса. В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.
Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо.
"Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", - отметила актриса.
Она добавила, что очень расстроена тем, что ее неправильно поняли.
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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