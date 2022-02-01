https://ria.ru/20220201/kholokost-1770487541.html

Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте

Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте - РИА Новости, 01.02.2022

Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте

Американская актриса Вупи Голдберг после критики в свой адрес извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:40

2022-02-01T14:40

2022-02-01T14:40

религия

холокост

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг после критики в свой адрес извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.В эфире американского ток-шоу The View актриса сказала, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе. "Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", - заявила актриса. В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо."Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", - отметила актриса.Она добавила, что очень расстроена тем, что ее неправильно поняли.

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769659920.html

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холокост