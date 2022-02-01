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Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"
Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти" - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"
Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:45
2022-02-01T09:44
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных мер в Оттаве.В субботу в Оттаве (расположена в провинции Онтарио) начались масштабные протесты против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала."Я был крайне обеспокоен, увидев, как в эти выходные некоторые оскверняли наши самые священные памятники и размахивали свастиками и другими символами ненависти и нетерпимости. Такому нет места в Онтарио или Канаде. Ни сейчас, ни когда-либо", - приводит заявление Форда телеканал Global News.По данным телеканала, во время субботней демонстрации на одном из грузовиков развевался флаг Конфедерации (флаг рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны), некоторые протестующие размахивали нацистскими символами и лозунгами.Полиция Оттавы в настоящее время ведет уголовное расследование в отношении нескольких инцидентов в ходе протестов, включая "осквернение" национального военного мемориала и статуи канадского активиста Терренса Фокса, отмечает телеканал.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что шокирован многочисленными случаями вандализма и угрозами в адрес сотрудников малого бизнеса в ходе протестов.
https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html
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в мире, канада, оттава, онтарио, джастин трюдо
09:45 01.02.2022
 
Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"

Премьер провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" на протестах

© REUTERS / Patrick DoyleУчастник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада
Участник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Patrick Doyle
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных мер в Оттаве.
В субботу в Оттаве (расположена в провинции Онтарио) начались масштабные протесты против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала.
Протестующие против COVID-ограничений в Канаде - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 12:38
Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала
"Я был крайне обеспокоен, увидев, как в эти выходные некоторые оскверняли наши самые священные памятники и размахивали свастиками и другими символами ненависти и нетерпимости. Такому нет места в Онтарио или Канаде. Ни сейчас, ни когда-либо", - приводит заявление Форда телеканал Global News.
По данным телеканала, во время субботней демонстрации на одном из грузовиков развевался флаг Конфедерации (флаг рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны), некоторые протестующие размахивали нацистскими символами и лозунгами.
Полиция Оттавы в настоящее время ведет уголовное расследование в отношении нескольких инцидентов в ходе протестов, включая "осквернение" национального военного мемориала и статуи канадского активиста Терренса Фокса, отмечает телеканал.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что шокирован многочисленными случаями вандализма и угрозами в адрес сотрудников малого бизнеса в ходе протестов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
30 января, 00:10
CBC News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
 
В миреКанадаОттаваОнтариоДжастин Трюдо
 
 
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