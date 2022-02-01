Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"
Премьер провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" на протестах
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных мер в Оттаве.
В субботу в Оттаве (расположена в провинции Онтарио) начались масштабные протесты против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала.
"Я был крайне обеспокоен, увидев, как в эти выходные некоторые оскверняли наши самые священные памятники и размахивали свастиками и другими символами ненависти и нетерпимости. Такому нет места в Онтарио или Канаде. Ни сейчас, ни когда-либо", - приводит заявление Форда телеканал Global News.
По данным телеканала, во время субботней демонстрации на одном из грузовиков развевался флаг Конфедерации (флаг рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны), некоторые протестующие размахивали нацистскими символами и лозунгами.
Полиция Оттавы в настоящее время ведет уголовное расследование в отношении нескольких инцидентов в ходе протестов, включая "осквернение" национального военного мемориала и статуи канадского активиста Терренса Фокса, отмечает телеканал.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что шокирован многочисленными случаями вандализма и угрозами в адрес сотрудников малого бизнеса в ходе протестов.