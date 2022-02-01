https://ria.ru/20220201/kanada-1770422564.html

Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"

Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти" - РИА Новости, 01.02.2022

Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"

Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:45

2022-02-01T09:45

2022-02-01T09:44

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд осудил использование "символов ненависти" в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против коронавирусных мер в Оттаве.В субботу в Оттаве (расположена в провинции Онтарио) начались масштабные протесты против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала."Я был крайне обеспокоен, увидев, как в эти выходные некоторые оскверняли наши самые священные памятники и размахивали свастиками и другими символами ненависти и нетерпимости. Такому нет места в Онтарио или Канаде. Ни сейчас, ни когда-либо", - приводит заявление Форда телеканал Global News.По данным телеканала, во время субботней демонстрации на одном из грузовиков развевался флаг Конфедерации (флаг рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны), некоторые протестующие размахивали нацистскими символами и лозунгами.Полиция Оттавы в настоящее время ведет уголовное расследование в отношении нескольких инцидентов в ходе протестов, включая "осквернение" национального военного мемориала и статуи канадского активиста Терренса Фокса, отмечает телеканал.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что шокирован многочисленными случаями вандализма и угрозами в адрес сотрудников малого бизнеса в ходе протестов.

https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html

https://ria.ru/20220130/kanada-1770157860.html

канада

оттава

онтарио

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в мире, канада, оттава, онтарио, джастин трюдо