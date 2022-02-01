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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220201/kampus-1770438688.html
Межвузовский кампус не затронет исторический облик хабаровских вузов
Межвузовский кампус не затронет исторический облик хабаровских вузов - РИА Новости, 01.02.2022
Межвузовский кампус не затронет исторический облик хабаровских вузов
Межвузовский кампус, который будет построен в Хабаровске к 2026 году, не затронет исторический облик вузов, действующие корпуса будут интегрированы в новое... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:13
2022-02-01T11:13
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
владимир путин
сколково
алексей чекунков
россия
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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Межвузовский кампус, который будет построен в Хабаровске к 2026 году, не затронет исторический облик вузов, действующие корпуса будут интегрированы в новое научно-образовательное пространство, власти приступили к проектированию объекта, он будет представлен двумя независимыми участками, сообщает правительство Хабаровского края."Межвузовский кампус" - один из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития региона "Край инноваций и новых возможностей". Цель – создать условия для получения качественного высшего образования по приоритетным направлениям экономики России и стран АТР. Масштабный проект планируется реализовать к 2026 году."Планируется реконструкция имеющихся строений с учетом всех существующих требований по сохранению культурно-исторического наследия... Все варианты планировочных решений призваны определить общий объем строительства для включения в заявку. Проектные работы, широкое обсуждение архитектурных решений как по первой очереди строительства, так и по второй будут организованы после подтверждения федерального финансирования и заключения контракта с проектным бюро", - сообщает краевое правительство.По словам краевого министра образования и науки Виктории Хлебниковой, "однозначно перед началом строительства состоится общественное обсуждение облика будущего кампуса".Накануне с рабочим визитом региональное правительство посетило руководство градостроительного института "Гипрогорпроект" и обсудило с профильными министерствами строительство в Хабаровске межвузовского кампуса – единого пространства научно-образовательных и социальных объектов для студентов, преподавателей и жителей края."Мы приступили к выработке общей концепции и проектированию. Предполагается, что кампус будет представлен двумя независимыми участками. Первый расположится в центре города, на месте Педагогического института ТОГУ. Второй – в Северном микрорайоне, объединив собой Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) и Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП)", - сообщили в правительстве региона по итогам встречи.По данным ведомства, кроме современных учебных корпусов, общежитий, физкультурных, спортивных комплексов и многоцелевых общественных пространств, в кампусе будет предусмотрена коммерческо-деловая зона для офисов, общепита, гостиницы. При этом общая площадь застройки составит 213 тысяч квадратных метров (сейчас оба вуза занимают 13 тысяч "квадратов"), а коммерческие площади в 12 тысяч квадратных метров могут привлечь крупных концессионеров, уверены эксперты. Предполагается реализовать проект в два этапа. Работа в центральной части города планируется после завершения работ на участке в районе улицы Тихоокеанской.В июле прошлого года, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, будучи с рабочим визитом в городе, пообещал помочь со строительством студенческого кампуса в Хабаровске. По словам министра образования и науки РФ Валерия Фалькова, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Это должен быть проект государственно-частного партнерства.В начале июня 2021 года в Минобрнауки России совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и бизнес-школой "Сколково" состоялась стратсессия по созданию университетских кампусов мирового уровня. На ней было решено, что будут определены не менее пяти территорий для их создания. До 1 декабря 2022 года в стадии реализации должно быть не менее трех проектов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня поручил президент РФ Владимир Путин. Кампус должен быть реализован по принципу "город в городе" с применением "зеленых" технологий и smart-управления.
https://ria.ru/20220126/gok-1769543905.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, владимир путин, сколково, алексей чекунков, россия
11:13 01.02.2022
 
Межвузовский кампус не затронет исторический облик хабаровских вузов

Межвузовский кампус, который построят в Хабаровске, не затронет исторический облик вузов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Хабаровск
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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Межвузовский кампус, который будет построен в Хабаровске к 2026 году, не затронет исторический облик вузов, действующие корпуса будут интегрированы в новое научно-образовательное пространство, власти приступили к проектированию объекта, он будет представлен двумя независимыми участками, сообщает правительство Хабаровского края.
"Межвузовский кампус" - один из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития региона "Край инноваций и новых возможностей". Цель – создать условия для получения качественного высшего образования по приоритетным направлениям экономики России и стран АТР. Масштабный проект планируется реализовать к 2026 году.
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"Планируется реконструкция имеющихся строений с учетом всех существующих требований по сохранению культурно-исторического наследия... Все варианты планировочных решений призваны определить общий объем строительства для включения в заявку. Проектные работы, широкое обсуждение архитектурных решений как по первой очереди строительства, так и по второй будут организованы после подтверждения федерального финансирования и заключения контракта с проектным бюро", - сообщает краевое правительство.
По словам краевого министра образования и науки Виктории Хлебниковой, "однозначно перед началом строительства состоится общественное обсуждение облика будущего кампуса".
Накануне с рабочим визитом региональное правительство посетило руководство градостроительного института "Гипрогорпроект" и обсудило с профильными министерствами строительство в Хабаровске межвузовского кампуса – единого пространства научно-образовательных и социальных объектов для студентов, преподавателей и жителей края.
"Мы приступили к выработке общей концепции и проектированию. Предполагается, что кампус будет представлен двумя независимыми участками. Первый расположится в центре города, на месте Педагогического института ТОГУ. Второй – в Северном микрорайоне, объединив собой Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) и Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП)", - сообщили в правительстве региона по итогам встречи.
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По данным ведомства, кроме современных учебных корпусов, общежитий, физкультурных, спортивных комплексов и многоцелевых общественных пространств, в кампусе будет предусмотрена коммерческо-деловая зона для офисов, общепита, гостиницы. При этом общая площадь застройки составит 213 тысяч квадратных метров (сейчас оба вуза занимают 13 тысяч "квадратов"), а коммерческие площади в 12 тысяч квадратных метров могут привлечь крупных концессионеров, уверены эксперты. Предполагается реализовать проект в два этапа. Работа в центральной части города планируется после завершения работ на участке в районе улицы Тихоокеанской.
В июле прошлого года, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, будучи с рабочим визитом в городе, пообещал помочь со строительством студенческого кампуса в Хабаровске. По словам министра образования и науки РФ Валерия Фалькова, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Это должен быть проект государственно-частного партнерства.
В начале июня 2021 года в Минобрнауки России совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и бизнес-школой "Сколково" состоялась стратсессия по созданию университетских кампусов мирового уровня. На ней было решено, что будут определены не менее пяти территорий для их создания. До 1 декабря 2022 года в стадии реализации должно быть не менее трех проектов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня поручил президент РФ Владимир Путин. Кампус должен быть реализован по принципу "город в городе" с применением "зеленых" технологий и smart-управления.
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