https://ria.ru/20220201/kamery-1770473811.html

Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер

Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер - РИА Новости, 01.02.2022

Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер

Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке, заявил журналистам официальный РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:41

2022-02-01T13:41

2022-02-01T18:52

общество

генеральная прокуратура рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770549504_0:0:1853:1043_1920x0_80_0_0_3eab1354776a8cd9a7d72aac1e706b52.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке, заявил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.Ранее сообщалось, что ведомство подготовило инициативы по изменению законодательства, регулирующего работу камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас, по оценке Генеральной прокуратуры, основной целью установки камер на дорогах является обогащение, а не безопасность."О состоянии законности в данной сфере проинформирован президент. Кроме того, Генпрокуратурой в правительство направлены предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов расположения дорожных камер (по согласованию с органами внутренних дел) и публикации соответствующих сведений на официальных ресурсах в интернете", — сказал Иванов.Также ведомство предлагает разработать новый порядок аннулирования выписанных по ошибке штрафов, чтобы водителю каждый раз не пришлось подавать соответствующее заявление.

https://ria.ru/20220122/shtraf-1769026995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, генеральная прокуратура рф, россия