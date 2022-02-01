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Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер
Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер - РИА Новости, 01.02.2022
Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер
Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке, заявил журналистам официальный РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:41
2022-02-01T13:41
2022-02-01T18:52
общество
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке, заявил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.Ранее сообщалось, что ведомство подготовило инициативы по изменению законодательства, регулирующего работу камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас, по оценке Генеральной прокуратуры, основной целью установки камер на дорогах является обогащение, а не безопасность."О состоянии законности в данной сфере проинформирован президент. Кроме того, Генпрокуратурой в правительство направлены предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов расположения дорожных камер (по согласованию с органами внутренних дел) и публикации соответствующих сведений на официальных ресурсах в интернете", — сказал Иванов.Также ведомство предлагает разработать новый порядок аннулирования выписанных по ошибке штрафов, чтобы водителю каждый раз не пришлось подавать соответствующее заявление.
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общество, генеральная прокуратура рф, россия
13:41 01.02.2022 (обновлено: 18:52 01.02.2022)
Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер
Генпрокуратура предложила публиковать в интернете карты с расположением дорожных камер
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке, заявил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
Ранее сообщалось, что ведомство подготовило инициативы по изменению законодательства, регулирующего работу камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас, по оценке Генеральной прокуратуры, основной целью установки камер на дорогах является обогащение, а не безопасность.
"О состоянии законности в данной сфере проинформирован президент. Кроме того, Генпрокуратурой в правительство направлены предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов расположения дорожных камер (по согласованию с органами внутренних дел) и публикации соответствующих сведений на официальных ресурсах в интернете", — сказал Иванов.
Также ведомство предлагает разработать новый порядок аннулирования выписанных по ошибке штрафов, чтобы водителю каждый раз не пришлось подавать соответствующее заявление.