08:09 01.02.2022 (обновлено: 09:11 01.02.2022)
"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
"Калашников" выпустил партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Оружейное производство на заводе концерна "Калашников"
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна "Калашников". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в "Калашникове".
"Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт", - сказали в компании.
25 января, 11:13Дроны-камикадзе "Калашникова" КУБ начнут поставлять на экспорт
Как отмечают в "Калашникове", в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов "Калашникова" - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом "Калашников" сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента РФ был подписан знаковый контракт между министерством обороны Индии и российско-индийским совместным предприятием Indo-Russia Rifles Private Limited на поставку автоматов АК-203, которые будут произведены в Индии при техническом содействии ГК "Калашников".
28 декабря 2021, 08:03В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова