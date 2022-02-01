https://ria.ru/20220201/kalashnikov-1770413740.html

"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР

"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР - РИА Новости, 01.02.2022

"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР

Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:09

2022-02-01T08:09

2022-02-01T09:11

безопасность

индия

рособоронэкспорт

министерство обороны индии

владимир лепин

россия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в "Калашникове"."Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт", - сказали в компании.Как отмечают в "Калашникове", в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов "Калашникова" - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения.По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом "Калашников" сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента РФ был подписан знаковый контракт между министерством обороны Индии и российско-индийским совместным предприятием Indo-Russia Rifles Private Limited на поставку автоматов АК-203, которые будут произведены в Индии при техническом содействии ГК "Калашников".

https://ria.ru/20220125/boepripasy-1769384097.html

https://ria.ru/20211228/avtomat-1765757796.html

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безопасность, индия, рособоронэкспорт, министерство обороны индии, владимир лепин, россия