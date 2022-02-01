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https://ria.ru/20220201/kalashnikov-1770413740.html
"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР - РИА Новости, 01.02.2022
"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:09
2022-02-01T09:11
безопасность
индия
рособоронэкспорт
министерство обороны индии
владимир лепин
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в "Калашникове"."Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт", - сказали в компании.Как отмечают в "Калашникове", в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов "Калашникова" - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения.По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом "Калашников" сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента РФ был подписан знаковый контракт между министерством обороны Индии и российско-индийским совместным предприятием Indo-Russia Rifles Private Limited на поставку автоматов АК-203, которые будут произведены в Индии при техническом содействии ГК "Калашников".
https://ria.ru/20220125/boepripasy-1769384097.html
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безопасность, индия, рособоронэкспорт, министерство обороны индии, владимир лепин, россия
08:09 01.02.2022 (обновлено: 09:11 01.02.2022)
 
"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР

"Калашников" выпустил партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Оружейное производство на заводе концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна "Калашников". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили журналистам в "Калашникове".
"Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт", - сказали в компании.
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Как отмечают в "Калашникове", в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов "Калашникова" - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом "Калашников" сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента РФ был подписан знаковый контракт между министерством обороны Индии и российско-индийским совместным предприятием Indo-Russia Rifles Private Limited на поставку автоматов АК-203, которые будут произведены в Индии при техническом содействии ГК "Калашников".
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БезопасностьИндияРособоронэкспортМинистерство обороны ИндииВладимир ЛепинРоссия
 
 
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