https://ria.ru/20220201/izbienie-1770502643.html

На горнолыжном курорте Шерегеш охранник кафе избил блогера

На горнолыжном курорте Шерегеш охранник кафе избил блогера - РИА Новости, 01.02.2022

На горнолыжном курорте Шерегеш охранник кафе избил блогера

Охранник кафе на горнолыжном курорте "Шерегеш" избил посетителя, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:46

2022-02-01T15:46

2022-02-01T19:13

происшествия

кемеровская область

таштагольский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

туризм

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Охранник кафе на горнолыжном курорте "Шерегеш" избил посетителя, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Пост об избиении посетителя охранником, а также соответствующее видео размещены в группе "Шерегеш – горнолыжный курорт" в социальной сети "ВКонтакте". Автор уточняет, что инцидент произошел в кафе "Пуля". "Охранник брызнул из баллончика в лицо из посетителя, затем избил прямо на камеру, после чего выволок пострадавшего на улицу и оставил в опасном состоянии. По неподтвержденной пока информации, пострадавший находится в больнице с переломом ребер и травмами внутренних органов", – пишет автор поста. На видео запечатлено как мужчина, предположительно охранник, силой сваливает человека на пол, затем брызгает ему из баллончика в лицо, а потом несколько раз пинает по ребрам и выволакивает на улицу."Сегодня к сотрудникам ОМВД России по Таштагольскому району обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что получил телесные повреждения в результате конфликта с охранником одного из местных кафе. В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Заявитель направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью", – сообщает ведомство.Как пишут в соцсетях, пострадавшим является Владимир Бондаренко, известный как блогер Вова Ветер. Из рассказа самого блогера, запечатленного им на видео в YouTube, следует, что он приехал снять репортаж про "Шерегеш" и, сделав два спуска, зашел в кафе."Я достал свой термос, у меня болезнь с легкими, астма… и я достал свой чай на травах… и начал наливать. Он (охранник – ред.) подбежал и сказал: "Уберите термос". Я сказал: "Будет изволено" и убрал термос, при этом сдвинув… которая стояла на столе, она упала … Он тут же подбежал и сказал: "Ты сейчас выйдешь". Я сказал: "Будет изволено". Второй раз я ему щелкнул и сказал: "Я пошел". Он сказал: "Ты никуда не пойдешь. Ты сейчас здесь все уберешь". Я сказал: "Я умру, но убирать не буду". И после этого он меня за волосы, пинал, ломал, короче, бил, пшикал мне в глаза баллончиком", – рассказал Вова Ветер. Блогер заявил, что его уже избивали охранники на курорте Роза Хутор и в Красной поляне.

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https://ria.ru/20201201/magazin-1587087322.html

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происшествия, кемеровская область, таштагольский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм