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В липецких сельских школах создадут IT-площадки
В липецких сельских школах создадут IT-площадки - РИА Новости, 01.02.2022
В липецких сельских школах создадут IT-площадки
В Липецкой области до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки "IT-bit", которые помогут сельским школьникам освоить... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:57
2022-02-01T09:57
2022-02-01T09:56
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 фев — РИА Новости. В Липецкой области до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки "IT-bit", которые помогут сельским школьникам освоить информационные технологии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, образовательный проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере IT - технологий. На занятиях учащиеся в доступной форме изучат языки программирования. Обучать ребят будут по трём направлениям - "Программирование роботов" (7-17 лет), "Программирование на Scratch" (7-12 лет) и "Введение в программирование на языке Python" (12-17 лет). "Любой ребенок, не зависимо от того, где он проживает, должен иметь возможность получить хорошее образование, чтобы выбрать профессию, которая поможет ему самореализоваться, а также принесет уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.Он отметил, что сейчас в области созданы 12 площадок, где по программам IT-направленности уже занимается около тысячи школьников региона. До конца года цифровые площадки появятся во всех муниципалитетах области.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 1 фев — РИА Новости.
В Липецкой области
до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки "IT-bit", которые помогут сельским школьникам освоить информационные технологии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, образовательный проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере IT - технологий. На занятиях учащиеся в доступной форме изучат языки программирования. Обучать ребят будут по трём направлениям - "Программирование роботов" (7-17 лет), "Программирование на Scratch" (7-12 лет) и "Введение в программирование на языке Python" (12-17 лет).
"Любой ребенок, не зависимо от того, где он проживает, должен иметь возможность получить хорошее образование, чтобы выбрать профессию, которая поможет ему самореализоваться, а также принесет уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.
Он отметил, что сейчас в области созданы 12 площадок, где по программам IT-направленности уже занимается около тысячи школьников региона. До конца года цифровые площадки появятся во всех муниципалитетах области.