https://ria.ru/20220201/it-ploschadki-1770423287.html

В липецких сельских школах создадут IT-площадки

В липецких сельских школах создадут IT-площадки - РИА Новости, 01.02.2022

В липецких сельских школах создадут IT-площадки

В Липецкой области до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки "IT-bit", которые помогут сельским школьникам освоить... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:57

2022-02-01T09:57

2022-02-01T09:56

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 фев — РИА Новости. В Липецкой области до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки "IT-bit", которые помогут сельским школьникам освоить информационные технологии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, образовательный проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере IT - технологий. На занятиях учащиеся в доступной форме изучат языки программирования. Обучать ребят будут по трём направлениям - "Программирование роботов" (7-17 лет), "Программирование на Scratch" (7-12 лет) и "Введение в программирование на языке Python" (12-17 лет). "Любой ребенок, не зависимо от того, где он проживает, должен иметь возможность получить хорошее образование, чтобы выбрать профессию, которая поможет ему самореализоваться, а также принесет уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.Он отметил, что сейчас в области созданы 12 площадок, где по программам IT-направленности уже занимается около тысячи школьников региона. До конца года цифровые площадки появятся во всех муниципалитетах области.

https://ria.ru/20211224/selo-1765371807.html

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общество, липецкая область, игорь артамонов