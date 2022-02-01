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Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу

Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу - РИА Новости, 01.02.2022

Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск о выданных подарках к Деду Морозу и моральном ущербе в 10 миллионов рублей... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:03

2022-02-01T15:03

2022-02-01T15:03

общество

олег кувшинников

вологодская область

великий устюг

владимир путин

дед мороз

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск о выданных подарках к Деду Морозу и моральном ущербе в 10 миллионов рублей из-за неуплаченной госпошлины в 300 рублей, решил отказаться от претензий."Решил отказаться от иска в пользу президента и сделать ему новогодний подарок", - сообщил РИА Новости Мирзоев.Мирзоев в декабре подал иск к АО "Дед Мороз". Как утверждал истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполнил публично взятые на себя обязательства, не дарил Мирзоеву подарки и не исполнял его заветные мечты. Мирзоев просил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.Как уточнили в пресс-службе судов Вологодской области, Мирзоев не уплатил вовремя 300 рублей госпошлины, поэтому иск был возвращен ответчику, но оставляло за ним право повторно обратиться в суд.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, где просит привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации".

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/mirzoev-1766043069.html

https://ria.ru/20211229/sud-1765998943.html

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великий устюг

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общество, олег кувшинников, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия