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Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу
Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу - РИА Новости, 01.02.2022
Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу
Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск о выданных подарках к Деду Морозу и моральном ущербе в 10 миллионов рублей... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:03
2022-02-01T15:03
общество
олег кувшинников
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск о выданных подарках к Деду Морозу и моральном ущербе в 10 миллионов рублей из-за неуплаченной госпошлины в 300 рублей, решил отказаться от претензий."Решил отказаться от иска в пользу президента и сделать ему новогодний подарок", - сообщил РИА Новости Мирзоев.Мирзоев в декабре подал иск к АО "Дед Мороз". Как утверждал истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполнил публично взятые на себя обязательства, не дарил Мирзоеву подарки и не исполнял его заветные мечты. Мирзоев просил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.Как уточнили в пресс-службе судов Вологодской области, Мирзоев не уплатил вовремя 300 рублей госпошлины, поэтому иск был возвращен ответчику, но оставляло за ним право повторно обратиться в суд.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, где просит привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации".
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/mirzoev-1766043069.html
https://ria.ru/20211229/sud-1765998943.html
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общество, олег кувшинников, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия
15:03 01.02.2022
 
Юрист из Петербурга отказался от претензий к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев решил отказаться от претензий к Деду Морозу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге
Сказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск о выданных подарках к Деду Морозу и моральном ущербе в 10 миллионов рублей из-за неуплаченной госпошлины в 300 рублей, решил отказаться от претензий.
"Решил отказаться от иска в пользу президента и сделать ему новогодний подарок", - сообщил РИА Новости Мирзоев.
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 17:19В России
Требовавший денег от Деда Мороза приготовил подарок Путину
Мирзоев в декабре подал иск к АО "Дед Мороз". Как утверждал истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполнил публично взятые на себя обязательства, не дарил Мирзоеву подарки и не исполнял его заветные мечты. Мирзоев просил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.
Как уточнили в пресс-службе судов Вологодской области, Мирзоев не уплатил вовремя 300 рублей госпошлины, поэтому иск был возвращен ответчику, но оставляло за ним право повторно обратиться в суд.
На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, где просит привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 14:10
В Петербурге рассмотрят иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу
 
ОбществоОлег КувшинниковВологодская областьВеликий УстюгВладимир ПутинДед МорозРоссия
 
 
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