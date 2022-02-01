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"Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 самолетах
"Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 самолетах - РИА Новости, 01.02.2022
"Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 самолетах
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2021 году обеспечила доступ к платному интернету на 34 своих самолётах, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:59
2022-02-01T20:59
новости компаний - экономика
аэрофлот
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россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2021 году обеспечила доступ к платному интернету на 34 своих самолётах, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" и оператор спутниковой связи СТЭККОМ в течение 2021 года успешно обеспечили высокоскоростной доступ к сети интернет на 34 самолётах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании", - говорится в сообщении.Как уточняется, возможность платно выйти в интернет по сети Wi-Fi дополняет функционал бесплатной системы развлечений "Аэрофлота". Доступ предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Подробности размещены в разделе "Услуги связи на борту" на сайте "Аэрофлота"."Аэрофлот" — пока единственный российский авиаперевозчик, предоставляющий доступ к высокоскоростному интернету на борту. Авиакомпания считает эту услугу обязательной составляющей современного клиентского сервиса и в перспективе планирует оснастить системой широкополосного доступа в интернет весь парк воздушных судов.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, интернет, россия
20:59 01.02.2022
 

"Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 самолетах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2021 году обеспечила доступ к платному интернету на 34 своих самолётах, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" и оператор спутниковой связи СТЭККОМ в течение 2021 года успешно обеспечили высокоскоростной доступ к сети интернет на 34 самолётах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 20:52
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Как уточняется, возможность платно выйти в интернет по сети Wi-Fi дополняет функционал бесплатной системы развлечений "Аэрофлота". Доступ предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Подробности размещены в разделе "Услуги связи на борту" на сайте "Аэрофлота".
"Аэрофлот" — пока единственный российский авиаперевозчик, предоставляющий доступ к высокоскоростному интернету на борту. Авиакомпания считает эту услугу обязательной составляющей современного клиентского сервиса и в перспективе планирует оснастить системой широкополосного доступа в интернет весь парк воздушных судов.
 
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