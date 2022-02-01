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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 01.02.2022
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:09
2022-02-01T09:09
2022-02-01T09:09
происшествия
приморский краевой суд
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда.Фрунзенский районный суд 5 октября арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. В конце ноября районный суд продлил Гуменюку меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года. Приморский краевой суд отклонял жалобы защиты на меру пресечения экс-мэру."Стражу продлили на 2 месяца, до 3 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, приморский краевой суд, олег гуменюк (политик)
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка, обвиняемого в получении взяток