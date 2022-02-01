Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/gumenyuk-1770418353.html
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 01.02.2022
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:09
2022-02-01T09:09
происшествия
приморский краевой суд
олег гуменюк (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_ae791b79928d13dbb564696530e98287.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда.Фрунзенский районный суд 5 октября арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. В конце ноября районный суд продлил Гуменюку меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года. Приморский краевой суд отклонял жалобы защиты на меру пресечения экс-мэру."Стражу продлили на 2 месяца, до 3 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220125/arest-1769419706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_217:0:1602:1039_1920x0_80_0_0_40088b6e24d2969b67f4fc551ca31b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский краевой суд, олег гуменюк (политик)
09:09 01.02.2022
 
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка, обвиняемого в получении взяток

© РИА Новости / Татьяна МеельОлег Гуменюк
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
Олег Гуменюк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда.
Фрунзенский районный суд 5 октября арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. В конце ноября районный суд продлил Гуменюку меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года. Приморский краевой суд отклонял жалобы защиты на меру пресечения экс-мэру.
"Стражу продлили на 2 месяца, до 3 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:34
Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края
 
ПроисшествияПриморский краевой судОлег Гуменюк (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала