https://ria.ru/20220201/gumenyuk-1770418353.html

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 01.02.2022

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:09

2022-02-01T09:09

2022-02-01T09:09

происшествия

приморский краевой суд

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель суда.Фрунзенский районный суд 5 октября арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. В конце ноября районный суд продлил Гуменюку меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года. Приморский краевой суд отклонял жалобы защиты на меру пресечения экс-мэру."Стражу продлили на 2 месяца, до 3 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220125/arest-1769419706.html

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происшествия, приморский краевой суд, олег гуменюк (политик)