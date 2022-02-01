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Грызлов встретится с Лукашенко в Минске
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске - РИА Новости, 01.02.2022
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске
Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к... РИА Новости, 01.02.2022
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белоруссия
россия
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Грызлов прибыл на встречу с Лукашенко, свою первую в статусе российского посла в Минске", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.
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белоруссия, россия
10:22 01.02.2022 (обновлено: 10:30 01.02.2022)
 
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске

Грызлов впервые в статусе посла в Минске встретится с президентом Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
"Грызлов прибыл на встречу с Лукашенко, свою первую в статусе российского посла в Минске", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.
 
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