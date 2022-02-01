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Грызлов встретится с Лукашенко в Минске

Грызлов встретится с Лукашенко в Минске - РИА Новости, 01.02.2022

Грызлов встретится с Лукашенко в Минске

Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:22

2022-02-01T10:22

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белоруссия

россия

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Грызлов прибыл на встречу с Лукашенко, свою первую в статусе российского посла в Минске", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.

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белоруссия, россия