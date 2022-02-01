https://ria.ru/20220201/gryzlov-1770427191.html
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске - РИА Новости, 01.02.2022
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске
Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:22
2022-02-01T10:22
2022-02-01T10:30
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764958778_107:0:2968:1609_1920x0_80_0_0_80c8f1c2f10a10d15d2e26b83a619125.jpg
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Борис Грызлов во вторник впервые встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве посла России в Минске, передает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Грызлов прибыл на встречу с Лукашенко, свою первую в статусе российского посла в Минске", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764958778_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_068a2ef78460ae750e4b3800d509554e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
10:22 01.02.2022 (обновлено: 10:30 01.02.2022)
Грызлов встретится с Лукашенко в Минске
Грызлов впервые в статусе посла в Минске встретится с президентом Белоруссии Лукашенко