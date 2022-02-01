https://ria.ru/20220201/gripp-1770402408.html

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 01.02.2022

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:30

2022-02-01T03:30

2022-02-01T03:30

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На четвертой неделе 2022 года... в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте РФ", - говорится в сообщении.Дополняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на четвертой неделе года была обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А. При подготовке к эпидемии в РФ от гриппа привили более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3% от населения страны.

https://ria.ru/20220201/omikron-1770400648.html

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