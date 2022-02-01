https://ria.ru/20220201/greminger-1770418466.html

Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины

Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины - РИА Новости, 01.02.2022

Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины

Появление на границе России и Украины независимых наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, было бы разумным решением для снятия напряженности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:10

2022-02-01T09:10

2022-02-01T09:14

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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Появление на границе России и Украины независимых наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, было бы разумным решением для снятия напряженности, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер."Я думаю, что это было бы вполне разумным решением. И в Венском документе ОБСЕ вы найдете положения, позволяющие сделать именно это. Если есть подозрение в необычной военной деятельности, есть инструменты для проверки этого, а затем для предоставления доказательств того, что действительно нет никакой необычной деятельности, ничего рискованного, ничего опасного", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва же неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html

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