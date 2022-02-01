09:10 01.02.2022 (обновлено: 09:14 01.02.2022)
Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
Экс-глава ОБСЕ Гремингер призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
Томас Гремингер. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Появление на границе России и Украины независимых наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, было бы разумным решением для снятия напряженности, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Я думаю, что это было бы вполне разумным решением. И в Венском документе ОБСЕ вы найдете положения, позволяющие сделать именно это. Если есть подозрение в необычной военной деятельности, есть инструменты для проверки этого, а затем для предоставления доказательств того, что действительно нет никакой необычной деятельности, ничего рискованного, ничего опасного", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва же неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.