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Самые дорогие и дешевые города России
Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в России - РИА Новости, 01.02.2022
Самые дорогие и дешевые города России
Административный центр Чукотского автономного округа Анадырь оказался самым "дорогим" городом в России, пишет РБК со ссылкой на Росстат. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:19
2022-02-01T09:19
2022-02-01T10:31
экономика
анадырь
ковылкино
куйбышев
балашов
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Административный центр Чукотского автономного округа Анадырь оказался самым "дорогим" городом в России, пишет РБК со ссылкой на Росстат.Исследование подразумевало анализ цен на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках городского типа. Выяснилось, что в Анадыре их стоимость на 57 процентов выше, чем в среднем по стране, он занял первую строчку рейтинга пятый год подряд.Якутские населенные пункты Зырянка, Мирный, Усть-Нера, а также камчатские Палана и Петропавловск-Камчатский не сильно отстали от Анадыря, превысив среднероссийский показатель на 37-46 процентов.Самым дешевым для жизни городом оказалась ингушская Назрань, где цены на 25 процентов ниже средних по стране. Кроме того, в списке лидеров — Магас и Малгобек (Ингушетия), Канаш (Чувашия), Ковылкино и Саранск (Мордовия), Балашов и Ртищево (Саратовская область), а также новосибирский Куйбышев и удмуртская Можга.
https://ria.ru/20220131/puteshestviya-1770279605.html
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экономика, анадырь, ковылкино, куйбышев, балашов, россия
09:19 01.02.2022 (обновлено: 10:31 01.02.2022)
Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в России
Росстат: Анадырь стал самым дорогим для жизни российским городом